به گزارش خبرگزاری مهر، محققین دانشگاه «College London» انگلیس بر این باور هستند که عوامل متعددی از قبیل سابقه خانوادگی، ورود دیرهنگام به یائسگی و عقب انداختن عادت ماهانه نشانه در معرض خطر سرطان سینه قرار گرفتن هستند.

محققان این عوامل را تغییرات در برنامه ریزی ژنتیکی سلول هایی موسوم به epigenome می دانند.

epigenome بر روی ترتیب (توالی) «دی ان ای» کنترل دارد و هویت هر سلول را در بدن تعیین می کند. تغییرات در برنامه «اپی ژنتیک» می تواند موجب افزایش سلول های سرطانی در بافت شود.

در همین حال محققین انگلیسی به جمع آوری ۶۶۸ نمونه بافت که حاوی سلوهای سرطان سینه و غیر سرطانی بودند، پرداختند و به وسیله تحلیل آماری پیشرفته، نمونه ها را بررسی کردند. نتایج نشان داد، بافت های طبیعی که بطور مستقیم نزدیک به سلول های سرطانی قرار می گرفتند، شامل ده ها هزار تغییر «اپی ژنتیک» می شدند.

پزشکان با بهره بردن از این روش نوین می توانند، علائم «اپی ژنتیک» را در سلول هایی که ممکن است در پیشرفت سرطان سینه کلیدی باشند تشخیص دهند.

بر پایه این روش، محققین می توانند روند پیشرفت سرطان سینه را بطور دقیق بررسی کنند ضمن اینکه بکارگیری این شیوه منجر به اقدامات پیشگیرانه نوین می شود که با متوقف کردن نقص «اپی ژنتیک» می توان از وقوع سرطان سینه پیشگیری کرد.

نتیجه این تحقیق در نشریه Nature Communications منتشر شده است.