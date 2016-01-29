مدارس برخی شهرهای گیلان شنبه تعطیل است

مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش برف طی چند روز گذشته که منجر به یخبندان شده است، روز شنبه مدارس ابتدایی شهرهای انزلی، خمام، لشت نشاء، لاهیجان، سیاهکل و اطاقور در نوبت صبح تعطیل است.

مهدی حاجتی افزود: مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول در شهرهای آستانه اشرفیه، خشکبیجار، کوچصفهان و رودبنه نیز در نوبت صبح تعطیل هستند.

وی با اشاره به بارش سنگین برف طی روزهای گذشته در برخی از شهرهای استان تصریح کرد: تردد دانش آموزان به خصوص در مقطع ابتدایی و متوسطه اول، احتمال وقوع آسیب های ناشی از یخبندان در معابر را بیشتر می کند.

وی تاکید کرد: در صورت برودت هوا و ادامه یخبندان، اطلاعیه های بعدی نیز اعلام می شود.

بارش برف در گیلان که از ساعات اولیه بامداد چهارشنبه آغاز شده بود، منجر به تعطیلی مدارس در برخی شهرهای استان شد.