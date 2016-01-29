هفته دوم لیگ برترکاراته آینده سازان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات لیگ برتر کاراته آینده سازان کشور با شرکت ۱۲ تیم در دو گروه شش تیمی در قالب ۱۵۰ کاراته کا در دوبخش کاتا و کومیته؛ روز جمعه در سالن ورزشی شهید ثامنی شهرداری اراک برگزار شد.

در این مسابقه هر تیم سه دور با هم گروه خود مبارزه کرد که در پایان در گروه اول تیم سفیر قم با ۱۸ امتیاز به مقام اول هفته دوم مسابقات لیگ برتر کاراته آینده سازان کشور دست یافت.

تیم مقاومت تهران در این مسابقات با ۱۲ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم گروه صنعتی وحید تهران با ۹ امتیاز در سکوی سوم ایستاد.

در گروه دوم هم تیم ارگ اراک با ۱۸ امتیاز به عنوان قهرمان این دوره از مسابقات شناخته شد و تیم مقاومت خراسان رضوی با ۱۲ امتیاز در سکوی دوم قرار گرفت و تیم کان ذن ریو تهران هم با کسب ۲ امتیاز سوم شد.

گفتنی است هفته سوم این مسابقات ۲۳ بهمن ماه جاری در تهران برگزار می شود.

شهرداری اراک و گاز زنجان در لیگ برتر کاراته کشور صدرنشین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم دور رفت مسابقات لیگ برتر کاراته کشور با شرکت ۱۲ تیم در دو گروه شش تیمی روز جمعه به میزبانی شهرداری اراک برگزار شد.

در این مسابقات که در سالن ورزشی شهید ثامنی شهرداری اراک برگزار شد تیم شهرداری اراک با کسب دو پیروزی مقابل تیم کان ذن ریو و تیم کوجوریو واکای با مجموع پنج برد و کسب ۱۵ امتیاز تیمی در صدر جدول امتیازات و رده بندی لیگ برتر کاراته کشور گروه الف قرار گرفت.

همچنین تیم باشگاه گاز زنجان نیز از گروه ب با مجموع هفت برد و کسب ۲۱ امتیاز تیمی در صدر جدول امتیازات و رده بندی لیگ برتر کاراته کشور قرار گرفت.