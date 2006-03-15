حزب الله پشتيبان دولت است / استعفا نمي دهم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهوري لبنان در اين گفتگو در واكنش به درخواست نمايندگان فراكسيون اكثريت مجلس براي استعفا كردن از پست خود اظهار داشت : اكثر نمايندگان كنوني مجلس سال گذشته براساس يك قانون انتخاباتي برگزيده شدند كه مي توان مشروعيت اين قانون را نيز زير سئوال برد.

وي خاطرنشان كرد: مشروعيت يا مشروعيت نداشتن در سال هاي اخير در لبنان به مفاهيمي نسبي تبديل شده است. اگر ما بخواهيم به اصلاح كشور كمك كنيم، بايد به قانون اساسي ازجمله رياست جمهوري احترام بگذاريم. اين قوانين، ستون هايي هستند كه بناي ملي بر روي آنها قرار دارد. اصلاح كشور همچنين با آرام كردن سخنراني هاي سياسي صورت مي گيرد. اين درحاليست كه اين مسئله با وجود راديكالي كردن اين سخنراني ها، ايجاد يك فضاي تهاجمي نسبت به سوريه و پيوستن كوركورانه به طرح هاي سياسي قدرت هاي بين المللي انجام پذير نخواهد بود.

اميل لحود همچنين در پاسخ به اين سئوال كه شما ازسوي برخي وزراء مورد تحريم قرار گرفته ايد و در اين زمينه چه راه حلي را در نظر داريد، گفت: يافتن يك راه حل برعهده كساني است كه رياست جمهوري را تحريم كرده اند. من با درگير كردن هرچه بيشتر خود در رويدادهاي عمومي و امتيازهاي محدودي كه در اختيار دارم، واكنش نشان مي دهم. من در گفتگوي ملي، يك هماهنگي سودمند را مشاهده مي كنم. اساسا، اين چيزي است كه مردم لبنان در مورد آن با هم تفاهم دارند و خشونت و اختلاف را رد مي كنند.



لحود افزود: اين گفتگوها بايد كاملا به نتيجه برسد. بايد كه همه اين احساس را كه نه بازنده و نه برنده دارد، داشته باشند.

رئيس جمهوري لبنان در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار اين روزنامه در زمينه موقعيت مناسب ژنرال "ميشل عون" (Michel Aoun) براي جانشيني خود( لحود) و واكنش وي در اين زمينه اظهار داشت: ژنرال عون تجارب سياسي و قابليت هايي دارد كه وي را شايسته كانديداتوري رياست جمهوري مي كند. ازسوي ديگر، وي ازسوي همان كساني كه مرا مورد حمله قرار مي دهند، مورد هجوم قرار دارد.

خبرنگار لاكراو درباره موضع لحود در زمينه جنبش حزب الله لبنان و سلاح اين جنبش پرسيد كه وي پاسخ داد: موضوع مسلح بودن حزب الله بايد در جاي خود صحبت شود. ارتش لبنان هرگز نتوانست به سلاح هاي تهاجمي، موثر و بازدارنده دست پيدا كند. اسرائيل توانست سرزمين ما را اشغال كند و بر حريم هوايي و آبي سرزمين ما تسلط يابد. مقاومت لبنان به ويژه ازسوي جنبش حزب الله، اين چالش را از ميان برد و در يك جنگ تهاجمي توانست اكثر مناطق تحت اشغال اسرائيل را از تسلط اين رژيم خارج كند.

رئيس جمهوري لبنان خاطرنشان كرد: قدرت نظامي حزب الله اصلي ترين عامل پيروزي ما در اين جنگ بود. در حقيقت، وضعيت درگير جنگ بودن همچنان بين لبنان و اسرائيل باقي مانده است. ما نمي توانيم از تنها ابزار خود كه اكنون در اختيار داريم تا زماني كه اسرائيل حقوق ديگران را به رسميت نمي شناسد، چشم پوشي كنيم.

خبرنگار لاكروا درباره روابط لحود و شيراك پرسيد و افزود گفته مي شود كه رئيس جمهوري فرانسه نيز در كنار نمايندگان پارلمان لبنان براي بركناري شما از قدرت تلاش مي كند، كه لحود پاسخ داد: روابط فرانسه و لبنان به رفتار افراد بستگي ندارد. اين روابط صدساله، عالي و مستحكم هستند. ملت فرانسه و لبنان با تاريخ، فرهنگ و ارزش ها با يكديگر متحد هستند.

وي افزود: من به ژاك شيراك يادآوري كرده ام كه نبايد اخلاقيات را كنار گذاشت. من مي خواهم به وي بگويم كه من و تمام مردم لبنان ترور نفرت انگيز حريري را يك "توهين" مي دانيم. اين احساس فقط در يك نفر يا در يك حزب وجود نداشت. همگي بايد در انتظار نتايج تحقيقات بين المللي و محاكمه عاملان اين ترور باشيم.

اميل لحود همچنين در پاسخ به اين سئوال كه جامعه مسيحيان لبنان هرچه بيشتر از هم فاصله مي گيرند و شما چه نقشي در اين جامعه بازي مي كنيد،گفت: اختلافات سياسي به عنوان قطع رابطه نيست، بلكه يك اصطلاح دموكراسي است. جامعه مسيحيان تقسيم نشده اند، بلكه به دنبال يك چشم انداز سياسي پراكنده هستند.

رئيس جمهوري لبنان در پايان اين گفتگو تاكيد كرد: جامعه مسيحيت هميشه به عنوان عضو مستحكم يك لبنان قوي بوده است. حضور مسيحيان لبنان در پاي صندوق هاي راي در انتخابات پارلماني اخير به دليل فراز ونشيب هاي قوانين انتخاباتي كه من نيز به شدت آن را مورد تقبيح قرار دادم، لزوما نشانه حضور ملي نبود. اين مسئله به اين معنا است كه هم عقيده بودن تمام جوامع لبنان تضمين ادامه يك لبنان چند مليتي است. يك جامعه يك قبيله نيست.