اولین فستیوال اسکیت نونهالان استان مرکزی برگزار شد

مهین علی بخشی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این باره گفت: این فستیوال روز جمعه با هدف استعدادیابی و استعدادپروری به منظور جذب علاقمندان به رشته اسکیت و تقویت رشته های پایه و علاقمند کردن ورزشکاران به این رشته و رشته های زیرمجموعه آن برگزار شد.

وی افزود: برای پرتحرک کردن این فستیوال با همکاری امور ورزش آموزش و پرورش در مدارس استعدادیابی انجام شد و بیش از ۵۰۰ نونهال دختر و پسر برای شرکت در این فستیوال ثبت نام کردند.

رئیس هیات اسکیت استان مرکزی ادامه داد: با اشتیاقی که این نونهالان نشان دادند با اجرای این فستیوال استعدادیابی صورت گرفت و سال آینده از نونهالان مستعد برای شرکت در کلاس های مختلف براساس علاقمندی آنان در رشته های زیرمجموعه اسکیت دعوت خواهد شد.

علی بخشی اظهار داشت: با این روش می توان رشته های پایه را تقویت کرد و سپس اسکیت بازان به بدنه تیم های نوجوان و جوان تزریق شوند و در سال های آینده تیم اسکیت استان مرکزی هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان می تواند در کشور و حتی فراملی بدرخشد.

وی ادامه داد: تقویت پایه در ورزش یکی از اصول پیشرفت و ارتقای هر ورزش است که در هیات اسکیت استان مرکزی این سیاست پیگیری می شود.

رئیس هیات اسکیت استان مرکزی با اشاره به اینکه هم اکنون تیم های اسکیت آقایان و بانوان در لیگ قهرمانی و لیگ کشور حضور دارند افزود: هدف این است که این حضور پرنگ تر و منسجم تر و با اقتدار کامل در میدان رقابت انجام شود

علی بخشی گفت: اعزام تیم نونهالان استان مرکزی به جشنواره کشوری که در خرمشهر برگزار می شود در برنامه تقویم ورزشی این هیات قرار دارد.

وی افزود: هم اکنون ۴۰ مربی و ۲۶ داور با این هیات همکاری دارند که از این تعداد ۲۵ مربی خانم و ۲۰ داور خانم هستند.

رئیس هیات اسکیت استان مرکزی خاطرنشان کرد: تا سال ۹۳ داوران مرد دو نفر بودند و امسال با برگزاری کلاس های داوری برای آقایان این تعداد به شش داور ارتقا یافته است و در سال آینده نیز علاوه بر فعالیت در زمینه نخبه پروری، در حوزه برگزاری کلاس های ارتقای داوران و مربیان نیز تلاش خواهیم کرد.