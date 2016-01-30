تیم هیئت بسکتبال قم برابر مهرام تهران مغلوب شد

علی خبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های بسکتبال لیگ دسته اول کشور عصر جمعه هفته پانزدهم مرحله گروهی خود را پشت سر گذاشت و در یکی از بازی‌ها در تهران، تیم هیئت بسکتبال قم برابر تیم مهرام تهران شکست خورد.

وی افزود: در این مسابقه نماینده بسکتبال قم گرچه شروع خوبی برابر مهرام داشت اما در ادامه نتوانست جریان بازی را حفظ کند و در نهایت با نتیجه ۸۷ بر ۶۸ برابر مهرام بازنده شد.

سرپرست تیم هیئت بسکتبال قم گفت: دیدار دو تیم در کوارتر نخست با تساوی ۱۴ بر ۱۴ به پایان رسید اما در ۳ کوارتر دیگر بازنده بودیم البته در کوارتر سوم دفاع خوب ما نتیجه را به اختلاف پنج امتیازی هم رساند.

خبری بیان داشت: در انتهای بازی نیز حاشیه‌هایی ایجاد شد و یکی از بازیکنان مهرام با بازیکن تیم هیئت بسکتبال قم درگیری لفظی پیدا کرد که این موضوع توسط ناظر مسابقه گزارش شد تا فدراسیون در مورد بازیکن خاطی تیم مهرام تصمیم گیری کند.

وی عنوان کرد: تیم هیئت بسکتبال قم با این شکست، هفتمین باخت خود را در دوازدهمین بازی فصل تجربه کرد و در رده ششم جدول رده بندی باقی ماند اما مهارم شرایط خود را در جمع بالانشینان بهتر کرد.

سرپرست تیم هیئت بسکتبال قم تصریح کرد: نماینده بسکتبال قم در بازی‌های گذشته خود موفق به شکست تیم‌های ریرای قزوین، مهرام تهران، ایستک کردستان، آرارات تهران و تیم ملی جوانان ۲۰۱۶ شده است و در برابر تیم‌های کاله مازندران در دو بازی رفت و برگشت، شیمیدر تهران، پارسای مشهد و نیز ریرای قزوین و مهرام در دور برگشت بازنده شده است.