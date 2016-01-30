۱۰ موسسه قرآنی در شهر اندیشه فعال هستند/موسسات قرآنی حمایت شوند

حجت الاسلام سید علی مروج در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بی بدیل و تعیین کننده قرآن در رشد و تعالی جامعه و باروری فرهنگی هر شهر و منطقه ای اظهار داشت:شهر ۱۱۰ هزار نفری اندیشه نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول سه سال اخیر سعی شده با بستر سازی مطلوب، شرایط برای انس هر چه بیشتر مردم این منطقه با قرآن تقویت شود.

امام جمعه شهر اندیشه افزود:یکی از مراکز و کانون های نشر فرهنگ قرآنی، شامل موسسات قرآنی می شود و در حال حاضر ۱۰ واحد فعال در شهر اندیشه، در این حوزه فعالیت می کند.

مروج گفت:آنچه که پرداختن به آن ضروری به نظر می رسد، لزوم و پشتیبانی مضاعف از چنین مراکزی است تا در سایه حمایت های بیشتر، زمینه تبلیغات و معرفی هرچه بیشتر خود را، در این شهر پیدا کنند.

امام جمعه اندیشه عنوان کرد:بر اساس آنچه که در حد بضاعت و توان ما بوده، همواره سعی کرده ایم حمایت های مقتضی را از چنین مراکزی لحاظ کنیم و تلاش شده با تعامل سازنده، مشکلات پیش روی این موسسات مرتفع شود.

تأمین فضای مناسب برای فعالیت موسسات قرآنی

مروج با اشاره به ضرورت تامین فضای مورد نیاز برای پیگیری فعالیت های قرآنی در موسسات مذکور گفت:با عنایت به اهمیت موضوع، طبق برنامه ریزی و تدابیر اندیشیده شده، فضای مورد نیاز را در اختیار برخی از گروه های مورد اشاره قرار داده ایم.

وی افزود: یکی دیگر از درخواست های فعالان موسسات و مراکز قرآنی شهر اندیشه، برگزاری جلسات اخلاقی بود که با هماهنگی های انجام شده، بنا داریم تفسیر تخصصی آیات مخصوص خواهران را شنبه هر هفته در ساعات ۱۰ تا ۱۱ صبح برگزار کنیم.

امام جمعه اندیشه یادآور شد: مادران یکی از ارکان اصلی تربیت جامعه ای پویا، سالم و با طراوت در آینده به شمار می روند و امیدواریم با برگزاری جلسات فرهنگی، اخلاقی گام های سازنده ای در این حوزه حساس و خطیر و با هدف ارتقای توان پرورشی و انسجام و تحکیم مضاعف خانواده با اشراف به اخلاق قرآنی عملیاتی کنیم.