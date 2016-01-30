فرنگی کاران قم ۲ مدال مسابقات عمومی کشور را کسب کردند

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات عمومی کشتی فرنگی نوجوان کشور عصر جمعه در خانه کشتی شماره ۲ تهران با شرکت ۳۶۴ کشتی‌گیر نوجوان برگزار شد و تیم‌هایی از ۳۰ استان کشور در قالب ۳۱ تیم با هم رقابت کردند.

وی افزود: در این مسابقات که در ۷ دور برگزار شد فرنگی کاران نوجوان قم نیز روی تشک رفتند که حاصل تلاش آن‌ها کسب ۲ مدال برای کشتی استان قم بود.

دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: مهدی قربانی یکی از فرنگی کاران قمی بود که با نمایشی فوق العاده تا دیدار نهایی هم پیش رفت اما با شکست در فینال برابر کشتی‌گیر مازندرانی به مدال نقره دسته ۴۶ کیلوگرم بسنده کرد.

رضایی بیان داشت: در دسته ۵۴ کیلوگرم نیز رضا مردی فرنگی کار شایسته قم تلاش قابل ستایشی برای کسب مدال در این وزن داشت و در نهایت این کشتی‌گیر نوجوان با شکست در دیدار نیمه نهایی، راهی مسابقه رده بندی شد و در نهایت به مدال برنز و عنوان سومی این دسته دست پیدا کرد.

وی عنوان کرد: محمدرضا اسحاقی، مهدی قربانی، محمدجواد شوکت،محمدچهرقانی،علیرضا آریا مهر،حمید سعادتی، رضا مردی، مصطفی هاشمی، میلاد فردوسی، عباس محمدی، محمد حسین شفاهی،‌ میلاد فردوسی، عباس محمدی، محمد حسین نیازی،ابوالفضل طالبی، امیررضایی، محمدرضا شفاهی، حسین خوش صورت، مهدی فریدخواه و حامد کاظمی اعضای تیم کشتی قم در این مسابقات را تشکیل دادند.

دبیر هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: علی شاهمرادی به همراه احسان حیدری داوران ممتاز جامعه داوری کشتی استان قم از سوی کمیته داوران فدارسیون کشتی کشورمان برای قضاوت در این مسابقات دعوت شده بودند.