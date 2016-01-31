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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۴۹

در گفت وگو با مهر مطرح شد:

۷ میلیارد تومان پروژه ورزشی درشهر قدس افتتاح می شود

۷ میلیارد تومان پروژه ورزشی درشهر قدس افتتاح می شود

قدس-رئیس کمیسیون جوانان و ورزش شورای اسلامی شهر قدس گفت: پروژه زمین چمن مصنوعی و سالن ورزشی شهید کشوری در آستانه افتتاح قرار دارد.

حسین نوروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به سرانه ورزشی ضعیف و محدود شهر قدس اظهار داشت: در شرایطی که استعدادها و چهره های شاخص ورزشی بسیاری در سطح کشوری، آسیایی و بین المللی در این شهر حضور دارند، ارتقای امکانات و تقویت زیرساخت های ورزشی اصلی حائز اهمیت است که باید توجه بسیاری به آن لحاظ شود.

رئیس کمیسیون جوانان و ورزش شورای اسلامی شهر قدس افزود: مجموعه شورای شهر و شهرداری قدس همواره به عنوان دستور کار جدی و اولویت دار، رشد و توسعه اماکن ورزشی را مدنظر قرار داده و طرح های بسیاری را تا کنون عملیاتی کرده که در آینده نیز این روند استمرار خواهد داشت.

نوروزی گفت: پروژه چمن مصنوعی و سالن ورزشی شهید کشوری این منطقه از نمونه طرح هایی است که با تلاش شبانه روزی مدیریت شهری در آستانه افتتاح قرار دارد.

وی افزود:پروژه مذکور با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال به  بهره برداری می رسد.

نوروزی در ارتباط با مساحت سالن ورزشی شهید کشوری نیز عنوان کرد: این پروژه در قالب طرحی چند منظوره  با یک هزار و ۲۵۰ متر سالن ورزشی، ۵۰۰ متر سالن تنیس روی میز، اتاق شطرنج، سالن یوگا و با عرصه ۵۰۰ متر و اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: بطور یقین با افتتاح پروژه های فوق، بخشی از محدودیت ها در حوزه امکانات ورزشی رفع خواهد شد که ثمره آن در شکوفایی استعداد های ورزشی و نشاط اجتماعی مضاعف در این منطقه مهاجر پذیر و پرجمعیت، قابل لمس خواهد بود.

کد مطلب 3036738

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