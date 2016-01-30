۵ چاه در مجتمع کوثر در آینده نزدیک افتتاح می شود

رضا پور رجب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به عزم و تلاش جدی آبفای روستایی استان تهران برای تولید، تامین و انتقال هر چه مطلوب تر آب در نواحی روستایی اظهار داشت:روستاهای غرب استان تهران یکی از مناطقی به شمار می رودکه دستور کارهای جدی و متنوعی برای آن تعریف و پیش بینی شده است.

مدیرکل آبفای روستایی استان تهران افزود:پوشش مناسب آب در روستاهای این خطه همواره از اولویت های اساسی این مجموعه بوده و تلاش می شود با برنامه ریزی ها و تدابیر اتخاذ شده، رضایتمندی جامعه روستایی شهرستان های این مناطق را به نحو مطلوب تری تامین کنیم.

پور رجب گفت:مجتمع آب رسانی کوثر از نمونه پروژه های برجسته ای است که از ملارد آغاز می شود و پس از پوشش روستاهای این منطقه با عبور از شهریار و رباط کریم، نواحی روستایی شهرستان های مذکور را نیز تحت پوشش آبرسانی قرار می دهد.

مدیرکل آبفای روستایی استان تهران عنوان کرد:با تلاش مستمر، برنامه ریزی و اقدامات عملیاتی شده، مشکلات و کمبودهای عرصه آبی در روستاهای این مناطق به نحو مطلوبی مرتفع خواهد شد.

وی افزود:با تخصیص اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی، حفر پنج حلقه چاه به همراه تعبیه دو مخزن هوایی ویک مخزن زمینی در دستور کار قرار گرفت که در آینده ای نزدیک بصورت رسمی به بهره برداری خواهد رسید.

پور رجب یادآور شد:با افتتاح پروژه مذکور، ظرفیت آب رسانی مناطق مورد اشاره بین ۲۵۰ تا ۲۶۰ لیتر تقویت خواهد شد و دیگر شاهد مشکلات و محدودیت های آبی همچون سال های ۹۲ و ۹۳ در چنین نقاطی، نخواهیم بود.