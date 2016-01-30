پیام صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این که به صبای قم پیوسته ام خوشحال هستم و شرایط من در نیم فصل به گونه‌ای بود که می‌خواستم در تیمی باشم که در آن با آرامش کار کنم و حضور من در تیمی که علی دایی سرمربی آن بود می توانست من را به هدفم برساند.

وی افزود: صبا شرایط خوبی دارد و ارتباط مثبتی بین اعضای تیم و کادر فنی برقرار است و فکر می‌کنم تیم ما می‌تواند در نیم فصل دوم به روند مثبت خود ادامه دهد و نتایج بسیار خوبی تا پایان فصل کسب کند.

بازیکن تیم فوتبال صبای قم گفت: حضور علی دایی در هر تیمی برای آن تیم یک نعمت است و به آن تیم شخصیت ویژه‌ای می‌بخشد و همه ما در صبا تلاش می‌کنیم صبا را در جمع مدعیان حفظ کنیم و برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا بجنگیم و رسیدن به این هدف در دسترس ماست.

صادقیان بیان داشت: از نظر جسمانی کمی نسبت به سایر بازیکنان صبا عقب هستم و در حال تمرینات پرفشار برای رسیدن به شرایط آرمانی هستم تا بتوانم به صبا کمک کنم البته در نیم فصل نخست هم بد کار نکردم و تا پیش از این که مصدوم شوم آمار عملکرد خوبی داشتم.

وی عنوان کرد: حضور در مسابقات جام شهدا فرصت ویژه‌ای برای من بود که در شرایط بازی قرار بگیرم و بدون شک به زودی به شرایط صد درصد آمادگی می‌رسم و علاوه بر این که می‌خواهم به صبا کمک کنم به بازگشت به تیم ملی هم فکر می‌کنم.

بازیکن تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: برخی می‌گویند پیام صادقیان حاشیه دارد در حالی که در این فصل مشکلی نبوده و از ابتدای لیگ هم یک یا دو کارت زرد بیشتر دریافت نکرده‌ام و نمی‌خواهم وارد مسائل غیر فوتبالی شوم و فقط به صبا فکر می‌کنم.