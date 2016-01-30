سیاه جامگان نماینده قم در لیگ فوتبال نوجوانان کشور شد

کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های فوتبال لیگ نوجوانان باشگاه‌های کشور از چندی دیگر آغاز می‌شود و تیم فوتبال سیاه جامگان قم در این رده سنی نماینده پرامید استان قم خواهد بود و حریفان این تیم نیز به زودی مشخص می‌شوند.

وی افزود: تیم سیاه جامگان این روزها در حال انجام تمرینات آماده سازی خود پیش از حضور در این مسابقات است و هیئت فوتبال استان قم همکاری خوبی با این باشگاه برای فراهم کردن زمینه آماده سازی این تیم داشته است.

رئیس هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم سیاه جامگان قم با ترکیب بازیکنان بومی و حاضر در لیگ فوتبال باشگاه‌های استان قم در مسابقات نوجوانان کشور شرکت می‌کند در حالی که این تیم سال گذشته نماینده قم در لیگ نونهالان کشور بود و نتایج خوبی نیز به دست آورد.

بهرامی بیان داشت: در فوتبال پایه به نحوی کار کرده‌ایم که یک نماینده در تیم ملی نونهالان داریم و سال گذشته در تیم ملی نوجوانان نیز بازیکن داشتیم و آینده فوتبال قم با توجه به نگاه خاصی که در قم روی رده‌های نونهالان وجود دارد روشن است.

وی عنوان کرد: سرمایه گذاری روی رده‌های سنی پایه سبب تحرک و رشد فوتبال می‌شود به طوری که تیم فوتبال نوجوانان ما ۲ سال پیش لیگ برتری شد و طی این سال‌ها نمایندگان خوبی در مسابقات پایه داشته‌ایم و در فوتسال، تیم مهر الوند قم قهرمان نوجوانان کشور شد و در فوتسال امیدها نیز نماینده قم به جمع ۴ تیم پایانی لیگ دسته اول پیوست.

رئیس هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: ما می‌خواهیم از تمامی ایده‌های موجود استفاده کنیم و درهای هیأت فوتبال استان قم همواره به روی همه باز است تا نظرات خود را به ما منتقل کنند تا از این نظرات برای بهبود کار استفاده شود.