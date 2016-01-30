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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۸

رئیس هیئت فوتبال استان قم در گفتگو با مهر:

سیاه جامگان نماینده قم در لیگ فوتبال نوجوانان کشور شد

سیاه جامگان نماینده قم در لیگ فوتبال نوجوانان کشور شد

قم - رئیس هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم فوتبال سیاه جامگان نماینده قم در لیگ فوتبال نوجوانان کشور شد.

کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های فوتبال لیگ نوجوانان باشگاه‌های کشور از چندی دیگر آغاز می‌شود و تیم فوتبال سیاه جامگان قم در این رده سنی نماینده پرامید استان قم خواهد بود و حریفان این تیم نیز به زودی مشخص می‌شوند.

وی افزود: تیم سیاه جامگان این روزها در حال انجام تمرینات آماده سازی خود پیش از حضور در این مسابقات است و هیئت فوتبال استان قم همکاری خوبی با این باشگاه برای فراهم کردن زمینه آماده سازی این تیم داشته است.

رئیس هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم سیاه جامگان قم با ترکیب بازیکنان بومی و حاضر در لیگ فوتبال باشگاه‌های استان قم در مسابقات نوجوانان کشور شرکت می‌کند در حالی که این تیم سال گذشته نماینده قم در لیگ نونهالان کشور بود و نتایج خوبی نیز به دست آورد.

بهرامی بیان داشت: در فوتبال پایه به نحوی کار کرده‌ایم که یک نماینده در تیم ملی نونهالان داریم و سال گذشته در تیم ملی نوجوانان نیز بازیکن داشتیم و آینده فوتبال قم با توجه به نگاه خاصی که در قم روی رده‌های نونهالان وجود دارد روشن است.

وی عنوان کرد: سرمایه گذاری روی رده‌های سنی پایه سبب تحرک و رشد فوتبال می‌شود به طوری که تیم فوتبال نوجوانان ما ۲ سال پیش لیگ برتری شد و طی این سال‌ها نمایندگان خوبی در مسابقات پایه داشته‌ایم و در فوتسال، تیم مهر الوند قم قهرمان نوجوانان کشور شد و در فوتسال امیدها نیز نماینده قم به جمع ۴ تیم پایانی لیگ دسته اول پیوست.

رئیس هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: ما می‌خواهیم از تمامی ایده‌های موجود استفاده کنیم و درهای هیأت فوتبال استان قم همواره به روی همه باز است تا نظرات خود را به ما منتقل کنند تا از این نظرات برای بهبود کار استفاده شود.

کد مطلب 3036746

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