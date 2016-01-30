به گفته رئیس اداره امور عشایری سبزوار کمبود فضای آموزشی، نبود پزشک و امکانات بهداشتی، قوانین دست و پاگیر بانک ها و از همه مهمتر کمبود فضای آموزشی از مهمترین مشکلات عشایر این شهرستان است.

دانش آموزانی که آب می روند

محمد نبوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمبود فضای آموزشی موجب ترک تحصیل تعداد قابل توجهی از دانش آموزان عشایری این شهرستان شده است و جمعیت ۴۱۵ نفری دانش آموزی عشایر سال به سال کاهش می یابد.

وی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل اینکه مدارس راهنمایی در منطقه عشایر نشین وجود ندارد دانش آموزان باید برای ادامه تحصیل به روستای آریان در فاصله ۲۰ کیلومتری بروند که این موضوع باعث شده تا درصد قابل توجهی از دانش آموزان پس از پایان دوره ابتدائی ترک تحصیل کنند.

وی با بیان اینکه بخش روداب سبزوار به عنوان بخش عشایر نشین این شهرستان دارای ۳۵ منطقه است که در ۱۵ منطقه آن مدرسه وجود دارد، تصریح کرد: ضروری است متولیان تعلیم و تربیت برای جلوگیری از معضل ترک تحصیل دانش آموزان بنا به جمعیت دانش آموزی اقدام به ایجاد یک مدرسه و یا یک کانکس آموزشی در این مناطق کنند.

عشایر منطقه با کمبودپزشک روبرو هستند

رئیس اداره امور عشایری سبزوار کمبود پزشک در منطقه عشایری را از یکی دیگر از مشکلات دانست و تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی در فاصله ۵۰ کیلومتری سبزوار، در روستای «بنقن» یک نیروی پزشک مستقر کرده است که با توجه به وسعت بیش از حد منطقه جوابگوی نیاز مردم عشایر نیست.

رئیس اداره عشایری ادامه داد: پزشک مسقر در این منطقه، برای نیازهای بهداشتی، درمانی مردم به صورت گردشی از روستاها سرکشی می کند که پراکندگی و مسافت طولانی روستاها باعث می شود فاصله زمانی سرکشی هر روستا تا یک ماه و بیشتر به طول انجامد.

وی یادآور شد: برای رفع این مشکل سال گذشته برای احداث یک کلینیک کوچک با مالکیت مادالعمر، مکاتباتی با دانشگاه علوم پزشکی انجام شد که دانشگاه موافقت خود را با اجرای این طرح در منطقه اعلام و به محض تخصیص اعتبار نسبت به ساخت آن اقدام خواهد شد.

قوانین بانک ها دست و پای عشایر را بسته است

وی سخت گیری بانک ها در پرداخت تسهیلات را از دیگر مشکلات عشایر عنوان کرد و گفت: بانک ها، پرداخت وام را منوط به ضمانت دو کارمند با کسر حقوق کرده اند در حالی که تمامی عشایر این منطقه دامدار هستند و از ارائه این نوع ضمانت به بانک عاجزند.

رئیس اداره امور عشایری سبزوار در بخش دیگری از گفت و گو افزود: میانگین تولید گوشت قرمز توسط عشایر این شهرستان دو برابر میانگین کشوری است.

وی اظهار کرد: عشایر سبزوار با در اختیار داشتن ۶۰ درصد جمعیت شتر شهرستان، معادل سه هزار و ۶۰۰ نفر شتر و نیز ۲۰ درصد دام سبک، ۱۸ تا ۲۰ درصد گوشت قرمز سبزوار را تولید می کنند در حالی که این رقم در سطح کشور ۱۰درصد است.

نبوی مهم ترین شاخص عشایر منطقه را پرورش دام و تولید گوشت قرمز بیان کرد و گفت: عشایر سبزوار ۹۰۰ تن گوشت قرمز در سال تولید می کنند.

رئیس اداره امور عشایری سبزوار ادامه داد: با توجه به اینکه اقتصاد عشایر متکی بر پرورش دام است و از طرفی خشکسالی نیز خسارت هایی به عشایر وارد کرده از چهار ماه قبل طرحی برای پرورش ماهی و شترمرغ در سه منطقه بخش روداب را با همکاری بسیج سازندگی آغاز کردیم.

مجتمع دامداری عشایری روی کاغذ

وی همچنین از ساخت مجتمع دامداری ویژه شترداران مناطق عشایری خبر داد و گفت: این طرح برای نخستین بار در روستای نمونه عشایری «چاه تلخ» اجرا خواهد شد.

وی گفت: در این طرح شترها از حالت ساربانی خارج و در یک مجتمع صنعتی پرورش داده می شوند تا از شیر و مزایای این حیوان جهت ساخت داروهای درمانی استفاده شود.

نبوی با بیان اینکه طرح ساخت این مجتمع هنوز در حد مطالعه است، افزود: راه اندازی چنین مجتمعی نیازمند ۲۰ میلیارد ریال اعتبار است که در حال حاضر پیگیر جذب آن هستیم.

رئیس اداره امور عشایری سبزوار با تقدیر از همکاری های اداره راه و شهرسازی جهت تسطیح و تیغ زنی راه های مناطق عشایر نشین، خاطر نشان کرد: پیگیر جذب اعتبارات برای ادامه آسفالت راه روستای آریان محمد آباد تا بخش درونه بردسکن هستیم و در صورتی که جاده قدیم کاشمر احیاء شود روستاهای این منطقه از بن بست خارج خواهند شد.

وی بیان کرد: ۶۱۵ خانواده عشایری در منطقه داریم که ۷۰ درصد این جمعیت در بخش روداب، ۲۰ درصد در شهرستان خوشاب و بقیه در داورزن و بخش مرکزی سبزوار متمرکز هستند.