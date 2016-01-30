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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۰

طی دهه فجر امسال

۳ فضای آموزشی دشتی افتتاح می‌شود

۳ فضای آموزشی دشتی افتتاح می‌شود

دشتی- فرماندار دشتی گفت: در دهه فجر امسال سه فضای آموزشی با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتی با بیان اینکه از این مبلغ ۵ میلیارد ریال از اعتبارات ساخت این فضاهای اموزشی توسط خیرین تامین اعتبار شده است، اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل مدرسه شش‌کلاسه کاکی، مدرسه فقیه حسنان و کارگاه هنرستان فنی و حرفه ای است.

وی ضمن تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر افزود: برنامه‌های دهه مبارک فجر باید باشکوه هرچه تمام‌تر در سطح شهرستان به‌ویژه مدارس برگزار شود و در این ایام الله دستاوردهای نظام تشریح و ارزش‌های انقلاب برای نسل جوان و دانش آموزان تبیین شود.

مهرجو از حمایت‌های استاندار بوشهر در تقویت بنیه آموزشی و ارتقای کمی و کیفی آموزش و پرورش تقدیر کرد و یادآور شد: یکی از برنامه‌های خوبی که در استان در حال اجرا است طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان است که نقش مهمی در تقویت کنکور دارد.

وی گفت: به‌حمدالله زیر ساخت‌های استان بوشهر و به تبع آن شهرستان دشتی مطلوب است که ضرورت دارد توجه ویژه ای به بخش آموزش شود.

فرماندار دشتی به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز اشاره کرد و یادآور شد: قشر فرهنگیان همواره در عرصه‌های مختلف به‌ویژه انتخابات به خوبی ایفای نقش کردند و انشاالله در این دوره از انتخابات نیز نقش بسزایی داشته باشند.

کد مطلب 3036748

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