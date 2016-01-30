۱۳۶۱ روستا از اینترنت پرسرعت بی سیم بهره مند می شوند

محمود طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه های توسعه ای وزارت ارتباطات در خصوص دسترسی به اینترنت پرسرعت در سراسر استان با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: در راستای نگاه ویژه دولت در تلاشیم تا زیرساخت های ارتباطی را در سطح استان افزایش دهیم، تا تمامی اقشار حاضر در استان بتوانند از این خدمات به بهترین شکل استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت سیستان و بلوچستان با اشاره به سفر امروز وزیر ارتباطات به زاهدان بیان کرد: در این راستا طرح اینترنت پرسرعت روستائی بی سیم با حضور وزیر افتتاح و مورد بهره برداری مشترکان قرار خواهد گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به چشم انداز کوتاه تعریف شده، در تلاشیم تا سه ماهه اول سال ۹۵، سه هزار و ۲۰۰ روستای دیگر نیز از خدمات اینترنت پر سرعت بی سیم برخوردار شوند.

طاهری یاد آور شد: همچنین در سفر امروز وزیر، پنج مسیر پشتیبانی فیبر نوری جدید؛ جدای از ۸۰۰ کیلومتری که در سفر اخیر وزیر مورد بهره برداری قرار گرفته بود، افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار با نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، تجدید بیعت با شهدا و شرکت در شورای اداری از دیگر برنامه های سفر وزیر ارتباطات به زاهدان است.