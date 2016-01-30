به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با تایید این خبر گفت: برای این موضوع دو دلیل داشتیم یکی اینکه ویزای دو تا سه کشتی گیر هنوز صادر نشده است. البته مسئولان فدراسیون به موقع تمامی امور لازم را انجام داده بودند و این موضوع به دلیل سخت گیری های سفارت مجارستان است و حتی امکان داشت ویزای آنها هم صادر شود.

وی ادامه داد: اما دلیل اصلی این موضوع این بود که از آمادگی نفراتی که قرار بود به این جام اعزام شوند، تا حدودی راضی هستم و کشتی گیرانی مانند سوریان و نوروزی در این مدت در تمرینات روند رو به جلویی داشته اند و نیازی به ارزیابی مجدد آنها در جام زومباتلی نبود.

بنا خاطرنشان کرد: از سوی دیگر کشتی گیرانی که قرار است اواخر اسفندماه راهی رقابت های گزینشی المپیک شوند باید برای حضور در جام زومباتلی چند کیلو وزن کم می کردند و در چند مسابقه شرکت و در فاصله حدود یک ماه مجددا راهی قزاقستان می شدند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم به دلیل حفظ روند آمادگی این کشتی گیران به مجارستان نرویم. ضمن اینکه در صورت صلاحدید کادر فنی سایر کشتی گیران مد نظر برای این رقابت ها در دیگر تورنمنت ها حضور می یابند.