به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح شنبه در جمع دهیاران شهرستان دشتی بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی ویژه دهیاران تاکید کرد و اظهار داشت: برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند کمک شایانی به دهیاران در راستای رشد و توسعه روستا کند.

غلامرضا مهرجو با اشاره به اینکه حضور دهیاران در این دوره های آموزشی ضرورت دارد، از توجه دولت تدبیر و امید به روستاها خبر داد.

وی بیان کرد: در سال جاری علی‌رغم همه مشکلات توجه ویژه‌ای به عمران و آبادی روستاها صورت گرفته به طوری که ۴۰ درصد از اعتبارات عمرانی شهرستان به عمران روستایی اختصاص داده شده است.

مهرجو اضافه کرد: همچنین در هشت ماهه امسال ۳۰ میلیارد ریال از محل ارزش افزوده و آلایندگی به حساب دهیاران شهرستان واریز شد که این امر نقش مهمی در عمران و آبادی روستا به‌دنبال دارد.

وی از اجرای طرح‌های امید در سطح روستاها خبر داد و گفت: در سال جاری با عنایت ویژه استاندار بوشهر پروژه‌هایی در قالب طرح‌های امید در سطح شهرها و روستا در دست اجرا است که تلاش می شود در دهه مبارک فجر به بهره برداری برسد.

مهرجو با اشاره به اینکه بهره‌برداری از این پروژه‌ها تحول عمده‌ای در روستاها ایجاد می‌کند، گفت: ۱۱ زمین چمن مصنوعی در سه بخش کاکی، شنبه و طسوج و مرکزی با اعتبار قریب به ۲۱ میلیارد ریال احداث خواهد شد که هم اکنون از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است.

وی همچنین از احداث ۴۷ بوستان روستایی در سطح روستاها خبر داد.