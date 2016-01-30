۳۵ روستای استان قزوین گازرسانی می شود

فتحعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همزمان با سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران عملیات اجرایی گازرسانی به ۳۵ روستای فاقد گاز از توابع شهرستان های قزوین و آوج آغاز خواهد شد.

وی افزود: این روستاها شامل ۹ روستای منطقه طارم سفلی، کوهین و بخش مرکزی قزوین، ۱۷ روستای منطقه الموت غربی و ۹ روستا از توابع شهرستان آوج است.

نجفی بیان کرد: با گازرسانی به این ۳۵ روستا تعداد ۳۳۱۷ خانوار روستایی به جمع مشترکین گاز استان افزوده خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین هزینه پیش بینی شده برای گازرسانی به روستاهای یاد شده ۳۰۰ میلیارد ریال است که این هزینه از محل اعتبارات بند «ق» تامین خواهد شد.

نجفی همچنین از گازرسانی به روستای ارکن کرد در بخش طارم سفلی در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و گازرسانی به روستای ارکن کرد تعداد ۴۱۴ خانوار روستای یادشده از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

وی تصریح کرد: برای گازرسانی به این روستا ۱۶ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین یادآورشد: در حال حاضر ۳۱۱ روستای استان که شامل ۷۴ درصد خانوارهای روستایی است از تسهیلات گاز طبیعی برخوردارند که با اجرای طرح گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار میزان تحت پوشش جمعیت استان به بیش از ۹۰ درصد افزایش می یابد.