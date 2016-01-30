به گزارش خبرنگار مهر، باخت تیم ملی فوتبال ایران مقابل عراق در مسابقات جام ملتهای آسیا در استرالیا و حذف از این مسابقات در اوایل سال ۲۰۱۵ بود که واکنش‌های زیادی در پی داشت. عده‌ای با تمجید از عملکرد شاگردان کارلوس کی‌روش این تیم را با وجود حذف، شایسته قهرمانی می‌دانستند.

عده‌ای از منتقدان هم چشم بسته و بدون ارزیابی دقیق از شرایط موجود، نتیجه تیم ملی برابر عراق را زیر سئوال بردند و با مطرح کردن جملات مختلف، سعی در «فاجعه آمیز» نشان دادن باخت برابر این تیم داشتند. منتقدانی مثل محمد مایلی کهن و امیر قلعه نویی با به کار بردن صفات مختلف درباره وضعیت عراق مستقیم سراغ کارلوس کی‌روش رفتند و حتی از برنامه‌هایی که در صدا و سیما برای بررسی عملکرد تیم ملی پخش می‌شد با عنوان «شو» در حمایت از کی‌روش یاد کردند.

امیر قلعه نویی با بیان اینکه عراق کشوری است که حتی لیگ ندارد، گفته بود: «آنها برنامه‌ریزی می‌کنند که اگر فلان اتفاق افتاد چه کار کنیم و یا اگر اتفاق دیگری رخ دهد چه برنامه ای داشته باشیم. پرهزینه ترین تیم ملی فوتبال تاریخ ایران برابر ضعیف‌ترین عراق تاریخ باخت. اگر کی‌روش مربی بزرگی است چرا این نظرسنجی‌ها را انجام می دهید و یا به فلان بازیکن می گویند مصاحبه کن و بگو کی‌روش بماند؟»

محمد مایلی‌کهن هم با به کار بردن صفت «جنگ زده» برای کشور عراق، به انتقاد از نتیجه دیدار بازی تیم ملی با عراق در جام ملتها پرداخت. البته آن تیم ملی عراق حتی بعد از برد مقابل ایران به جایی نرسید و در نهایت مسابقات خود را در مرحله نیمه نهایی و رده بندی واگذار کرد و به عنوان چهارم قناعت کرد.

یکسال بعد از حذف تیم ملی در جام ملت‌ها، گویا این بار نوبت محمد مایلی‌کهن و دیگر منتقدان بود که تقاص انتقادات خود را به شکل دیگری پس بدهند. محمد مایلی‌کهن که در سمت مدیر فنی تیم امید به همراه این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک حضور یافته بود، در نهایت با شکست مقابل ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی از این مسابقات حذف شد و نکته عجیب اینکه از زمانی که به ایران بازگشته، هر روز صحبت‌های تکراری را در توجیه حذف تیم امید مطرح می‌کند.

در هیاهوی محمد مایلی کهن و پاسخ‌های بی پایان او به منتقدان، این تیم فوتبال امید عراق بود که جمعه شب با پیروزی برابر قطر در دیدار رده بندی مسابقات قهرمانی آسیا، سهمیه المپیک را کسب کرد و توانست جواز حضور در این رقابت‌ها را به دست بیاورد. جالب اینجاست که عراق - که به زعم منتقدان جنگ زده بود و لیگ نداشت- با پیروزی مقابل تیم قطر توانست به المپیک صعود کند؛ همان تیمی که توانسته بود ایران را در مرحله گروهی شکست بدهد.