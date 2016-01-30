به گزارش خبرنگار مهر، سجاد محرابی و فروتن گل آرا دو ملی پوش بوکس در اوزان ۷۵ و ۶۰ کیلوگرم بودند کمی بیشتر از یک ماه پیش برای مسافرتی تدارکاتی اردوی تیم ملی را ترک کردند و به چین رفتند.

البته بعدترها مشخص شد آنها از مدیر تیم های ملی و سرمربی خود برای خروج از اردو اجازه و مرخصی گرفته اند. مرخصی ۲۰ روزه ای که به بیش از یک ماه کشید و مسئولان این فدراسیون را که از آنها بی خبر بودند تا حدی نگران کرد.

دبیر فدراسیون بوکس هم که به رعایت انضباط در تیم ملی تاکید ویژه ای داشت در مصاحبه ای با خبرنگار مهر اعلام کرد که اگر این دو بوکسور تا روز سه شنبه ۶ بهمن به تمرینات بازنگردند دیگر جایی در تیم ملی ندارند. این اتفاق افتاد و محرابی و گل آرا از تیم ملی خط خوردند اما درست یک روز بعد یکی از این دو بوکسور در تماسی تلفنی با مسئولان فدراسیون اعلام کرد که آنها به کشور بازگشته و قصد حضور در رقابتهای انتخابی را دارند.

با این حساب به نظر می رسد شایعه مسائلی همچون پناهندگی و عدم علاقه این دو ملی پوش سابق برای حضور در تیم ملی ایران منتفی می شود اما باید دید در آستانه اعلام لیست نهایی بوکسورهای اعزامی به مسابقات کسب سهمیه چین فدراسیون بوکس و در راس آن ناطق نوری انعطاف لازم برای بازگشت این دو ملی پوش را به تیم ملی خواهد داشت یا خیر.