اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ نرخ سود سپرده در ژاپن منفی شد

به گزارش خبرنگار مهر مهترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

فایننشال تریبون : دور جدید مذاکرات ایران با دو غول نفتی جهان یعنی «توتال» فرانسه و «رویال داچ شل» هلند برای اجرای پروژهای انرژی در ایران آغاز شده است.

رویترز : کاهش ماهانه شاخص سهام چین در ژانویه به بیشترین رقم در ۷ سال اخیر رسید.

فایننشال تریبون : قرارداد صادرات نفت ایران به «توتال» فرانسه با ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز منعقد شد.

ورلد اویل : رئیس جمهور ایران گفت: دوره نفت ارزان قیمت، به طول نخواهد انجامید.

رویترز : شرکت «گازپروم» روسیه تخفیف گازی این شرکت را برای ترکیه لغو کرد.

رویترز : رشد اقتصادی آمریکا در سال گذشته میلادی تنها ۲.۴ درصد گزارش شده است.

بلومبرگ : بازار ساعت‌های لوکس سوئیسی در سال گذشته میلادی بی رونق و پیش بینی می شود سال جاری میلادی به لحاظ اقتصادی برای تولید کنندگان ساعت‌های سوئیسی پر فراز و نشیب باشد.

رویترز : وزیر اقتصاد قزاقستان گفت: علیرغم کسری درآمد در هزینه های دولت به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت، به دنبال کمک مالی صندوق بین المللی پول نیستیم.

رویترز : صادرات نفت ایران در آخرین ماه سال گذشته میلادی با رسیدن به ۱.۴۴ میلیون تن و در حدود ۱.۵ میلیون تن در ماه ژانویه سال جدید میلادی به بیشترین رقم در ۲ سال اخیر رسیده است.

داچ ول : میل خرید آلمانی‌ها به بیشترین رقم در ۲۶ سال اخیر رسیده است.

رویترز : سنگاپور شرکت کشتیرانی این کشور را به دلیل حمل تسلیحات نظامی از کوبا به کره شمالی به پرداخت ۱۲۷ هزار دلار جریمه محکوم کرد.

سی ان بی سی : روسیه نرخ بهره بانکی را ثابت نگه می‌دارد.

رویترز : بانک ژاپن، نرخ بهره را در این کشور منفی کرد.