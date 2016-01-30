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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۴۵

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ نرخ سود سپرده در ژاپن منفی شد

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ نرخ سود سپرده در ژاپن منفی شد

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

فایننشال تریبون : دور جدید مذاکرات ایران با دو غول نفتی جهان یعنی  «توتال» فرانسه و «رویال داچ شل» هلند برای اجرای پروژهای انرژی در ایران آغاز شده است.

رویترز : کاهش ماهانه شاخص سهام چین در ژانویه به بیشترین رقم در ۷ سال اخیر رسید.

فایننشال تریبون : قرارداد صادرات نفت ایران به «توتال» فرانسه با ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز منعقد شد.

ورلد اویل : رئیس جمهور ایران گفت: دوره نفت ارزان قیمت، به طول نخواهد انجامید.

رویترز : شرکت «گازپروم» روسیه تخفیف گازی این شرکت را برای ترکیه لغو کرد.

رویترز : رشد اقتصادی آمریکا در سال گذشته میلادی تنها ۲.۴ درصد گزارش شده است.

بلومبرگ : بازار ساعت‌های لوکس سوئیسی در سال گذشته میلادی بی رونق و پیش بینی می شود سال جاری میلادی به لحاظ اقتصادی برای تولید کنندگان ساعت‌های سوئیسی پر فراز و نشیب باشد.

رویترز : وزیر اقتصاد قزاقستان گفت: علیرغم کسری درآمد در هزینه های دولت به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت، به دنبال کمک مالی صندوق بین المللی پول نیستیم.

رویترز : صادرات نفت ایران در آخرین ماه سال گذشته میلادی با رسیدن به ۱.۴۴ میلیون تن و در حدود ۱.۵ میلیون تن در ماه ژانویه سال جدید میلادی به بیشترین رقم در ۲ سال اخیر رسیده است.

داچ ول : میل خرید آلمانی‌ها به بیشترین رقم در ۲۶ سال اخیر رسیده است.

رویترز : سنگاپور شرکت کشتیرانی این کشور را به دلیل حمل تسلیحات نظامی از کوبا به کره شمالی به پرداخت ۱۲۷ هزار دلار جریمه محکوم کرد.

سی ان بی سی : روسیه نرخ بهره بانکی را ثابت نگه می‌دارد.

رویترز : بانک ژاپن، نرخ بهره را در این کشور منفی کرد.

کد مطلب 3036766
علیرضا کمندی

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