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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۳۶

جام دانکلوف و نیکولاپتروف - بلغارستان؛

بیابانی قهرمان شد/ سه مدال رنگارنگ در روز نخست

بیابانی قهرمان شد/ سه مدال رنگارنگ در روز نخست

در روز نخست رقابت‌های بین المللی کشتی، جام دانکلوف و نیکولاپتروف در شهر صوفیه بلغارستان جوانان کشورمان صاحب سه مدال طلا، نقره و برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابتهای روز نخست که در رده سنی بزرگسالان و در اوزان ۵۹، ۷۵ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۱ و ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد برگزار شد، محمدرضا گرایی در وزن ۵۹ کیلوگرم کشتی فرنگی با شکست حریف بلغارستانی صاحب مدال برنز شد و علی نوروزی در وزن ۷۵ کیلوگرم و امین میرزاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، از دور رقابتها کنار رفتند.

همچنین در کشتی آزاد پیمان بیابانی و ابوالفضل حاجی پور در وزن ۶۱ کیلوگرم به ترتیب صاحب مدال طلا و نقره شدند و مرتضی میرزایی در وزن ۷۴ کیلوگرم از دور رقابتها کنار رفت.

این رقابتها روزهای شنبه و یکشنبه نیز با برگزاری مسابقات سایر اوزان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3036768

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