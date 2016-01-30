بیابانی قهرمان شد/ سه مدال رنگارنگ در روز نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابتهای روز نخست که در رده سنی بزرگسالان و در اوزان ۵۹، ۷۵ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۱ و ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد برگزار شد، محمدرضا گرایی در وزن ۵۹ کیلوگرم کشتی فرنگی با شکست حریف بلغارستانی صاحب مدال برنز شد و علی نوروزی در وزن ۷۵ کیلوگرم و امین میرزاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، از دور رقابتها کنار رفتند.

همچنین در کشتی آزاد پیمان بیابانی و ابوالفضل حاجی پور در وزن ۶۱ کیلوگرم به ترتیب صاحب مدال طلا و نقره شدند و مرتضی میرزایی در وزن ۷۴ کیلوگرم از دور رقابتها کنار رفت.

این رقابتها روزهای شنبه و یکشنبه نیز با برگزاری مسابقات سایر اوزان ادامه خواهد داشت.