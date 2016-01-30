سید حسن نصرالله سرور همه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «سلیمان فرنجیه» رئیس جریان المرده لبنان اظهار داشت: سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان سرور همه است.

دبیر کل حزب الله لبنان شب گذشته سخنرانی داشت که محور سخنان ایشان، انتخابات ریاست جمهوری لبنان بود. وی با اشاره به اتهامات رقبای سیاسی جریان مقاومت مبنی بر اینکه حزب الله خواستار معامله در پرونده انتخابات ریاست جمهوری است، گفت: وقتی درباره حل این پرونده سخن گفتم، به موضوع امتیازدهی پرداختم؛ ولی برخی ها با اعلام دشمنی، همه ابزارها را در این زمینه بکار گرفتند.

نصر الله با اشاره به اینکه عماد عون کاندیدای حزب الله نیست؛ بلکه شخصی است که حزب الله از وی حمایت می ‌کند، افزود: بسیاری به ما می گفتند که آیا شما از کاندیداتوری عماد عون حمایت می‌کنید؛باید گفت عون یک کاندیدا است و حزب الله نیز از او حمایت می‌ کند، ولی نماینده حزب ‌الله نیست.