مهم ترین رهاورد انقلاب اسلامی، سوق دادن جامعه به سمت عقلانیت بود

به گزاش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در درس اخلاق هفتگی خود در نمازخانه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء كه در آستانه دهه فجر برگزار می شد، سوق دادن جامعه به سمت عقلانیت را مهم ترین کار انقلاب دانست و بیان داشت: مهم ترین کار انقلاب اسلامی، این بود که جامعه را به سمت عقلانیت حرکت داد، جامعه عاقل، نه اسیر می شود نه اسیر می گیرد، نه در رهن کسی می رود و نه کسی را به بند می کشد، این جامعه آزاد منش است و آزاد پرور.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه حریت از رهاوردهای عقلانیت است، اظهار داشت: انسان باید بکوشد آزادانه زندگی کند و برای این کار باید خود را از دو بند و دو غده جهل علمی و جهالت عملی که برای انسان هست، خود را برهاند.



آیت الله جوادی آملی ادامه داد: غرب با اینکه غرق در نعمت است و به حسب ظاهر زمین و فضا را مسخر خود کرده و به نقاط مختلف فضا راه پیدا کرده اند، اما گرفتار جهل علمی و جهالت عملی هستند، جهل علمی یعنی اینکه نمی دانند چه حق است و چه باطل و جهالت عملی یعنی اینکه نمی دانند به کجا بروند! لذا صدها نفر از اروپا الان به داعش می پیوندند و کشتار بی رحمانه را تجویز کرده و خود نیز به کشتن بی رحمانه مردم دست می زنند.



آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه نظام عقلایی از برکات انقلاب اسلامی است، بیان داشت: نظام عقلایی از برکات و رهاورد های انقلاب اسلامی بود که به برکت امام راحل و طهارت و عقلانیت او و همچنین فداکاری مردم شکل گرفت ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی غرب نه خود از رهاورد انقلاب سودی برد و نه گذاشت این رهاورد به شرق و غرب صادر شود.