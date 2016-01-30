۹۶۰ زندانی در ایام دهه فجر آزاد می شوند/ ۵۴۰۰ نفر امسال آزاد شدند

اسدالله جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در دهه فجر سال ۹۳ بیش از ۷۵۰ نفر آزاد شدند، گفت: طبق بخشنامه ای به استانها اعلام شد که روزی ۳ نفر در دهه مبارک فجر و در مجموع ۹۶۰ نفر در سراسر کشور در هر شهر آزاد شوند.

وی افزود: استانهای بزرگی مانند فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، تهران و غیره ... بیشترین و سمنان، یزد و خراسان شمالی کمترین زندانیان جرایم غیرعمد را دارند.

رئیس ستاد دیه با بیان اینکه حوادث کارگاهی و تصادفات رانندگی متاسفانه بیشترین آمار زندانیان دیه را تشکیل می دهند، گفت: هم اکنون هزار و ۲۰۰ نفر به دلیل جرایم غیرعمد؛ دو هزار زندانی مهریه، ۵۵۰ نفر برای نفقه و ۵ هزار نفر نیز برای چک در زندانها هستند و از شهروندان می خواهیم مقررات را اجرا کنند.

جولایی گفت: در سال جاری حدود ۵ هزار و ۴۶۵ نفر از زندانها آزاد شدند که ۴۳۰ میلیارد تومان هزینه آزادی آنها شده است.