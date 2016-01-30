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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۴۹

رئیس ستاد دیه کشور:

۹۶۰ زندانی در ایام دهه فجر آزاد می شوند/ ۵۴۰۰ نفر امسال آزاد شدند

۹۶۰ زندانی در ایام دهه فجر آزاد می شوند/ ۵۴۰۰ نفر امسال آزاد شدند

رئیس ستاد دیه کشور از آزادی بیش از ۹۶۰ زندانی جرایم غیرعمد در ایام دهه فجر خبر داد.

اسدالله جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در دهه فجر سال ۹۳ بیش از ۷۵۰ نفر آزاد شدند، گفت: طبق بخشنامه ای به استانها اعلام شد که روزی ۳ نفر در دهه مبارک فجر و در مجموع ۹۶۰ نفر در سراسر کشور در هر شهر آزاد شوند.

وی افزود: استانهای بزرگی مانند فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، تهران و غیره ... بیشترین و سمنان، یزد و خراسان شمالی کمترین زندانیان جرایم غیرعمد را دارند.

رئیس ستاد دیه با بیان اینکه حوادث کارگاهی و تصادفات رانندگی متاسفانه بیشترین آمار زندانیان دیه را تشکیل می دهند، گفت: هم اکنون هزار و ۲۰۰ نفر به دلیل جرایم غیرعمد؛ دو هزار زندانی مهریه، ۵۵۰ نفر برای نفقه و ۵ هزار نفر نیز برای چک در زندانها هستند و از شهروندان می خواهیم مقررات را اجرا کنند.

جولایی گفت: در سال جاری حدود ۵ هزار و ۴۶۵ نفر از زندانها آزاد شدند که ۴۳۰ میلیارد تومان هزینه آزادی آنها شده است.

کد مطلب 3036777

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