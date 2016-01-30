۵۰ درصد اعتبارات استان ایلام تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در همایش فرماندران استان در ایوان اظهار کرد: اعتبارات استانی امسال به دلیل پایین آمدن قیمت جهانی نفت یک پنجم سال های گذشته بود که این امر باعث مشکلاتی شد اما با این وجود ۵۰ درصد اعتبارات به استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات تخصیصی باید بر اساس نیازسنجی ها، مدیریت و اداره شود، افزود: تاکنون بودجه کشور و استان بر اساس درآمدهای کشور در زمان تحریم ها بوده و علی رغم وجود تحریم ها اعتبارات خوبی به استان اختصاص یافت و سفر ریاست جمهوری نیز نقشی مهمی در تخصیص اعتبارات استانی داشت.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر کارها و اقدامات مناسبی در استان انجام شده، به مسئولان استان تاکید کرد: ضمن پرهیز از شعار، از افتتاح یا اعلام خبر بهره برداری از طرح های دراز مدتی که روند ساخت و تکمیل نهایی واقعی آنها چندین سال طول می کشد، اجتناب ورزند.

مروارید با اشاره به سیل آبان ماه امسال که تقریبا تمام شهرستان های استان را درگیر کرد، گفت: وزارت کشور اعتبارات جدیدی را به سازمان برنامه و بودجه تخصیص اعلام است که در صورت تخصیص این اعتبارات و اعبتارات مصوب قبلی بیشتر مشکلات ناشی از سیل استان مرتفع می شود.

وی با یادآوری انتخابات پیش رو و ثبت نام و رد صلاحیت تعدادی از کاندیداها نیز اظهار کرد: همه احزاب مربوطه ، وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری در خصوص رد صلاحیت ها فعال هستند و امیدواریم این رد صلاحیت ها و تایید کاندیداهای نهایی باعث شکل گیری خروجی مثبت و حضور حداکثری مردم در روز انتخابات شود.