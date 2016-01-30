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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۶

مدیرکل بنیاد شهید اردبیل:

مزار شهدای اردبیل همسطح سازی می‌شود

مزار شهدای اردبیل همسطح سازی می‌شود

اردبیل – مدیرکل بنیاد شهید استان اردبیل گفت: بر اساس توافقات اخیر با پیمانکاران تمامی مزار شهدا در شهر اردبیل همسطح سازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی منصور لکورج صبح شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: همسطح سازی مزار شهدا با هدف تسهیل در زیارت مزار شهدا در برخی آرامستان ها در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در آرماستان شهدای علی آباد این طرح با ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی همراه است، اضافه کرد: بر اساس اعلام سازمان آرامستان ها تداوم اجرا در بودجه سال آینده پیش بینی شده و سال آینده به اتمام خواهد رسید.

مدیرکل بنیاد شهید استان تاکید کرد: توافقاتی با پیمانکاران صورت گرفته که تمامی مزار شهدا همسطح سازی شود که این مهم هم به نظم و زیبایی آرامستان ها خواهد افزود و هم موجب تسهیل و راحتی زیارت مزار خواهد شد.

لکورج با بیان اینکه بعد از بهبود شرایط جوی پروژه هایی که در این راستا آغاز شده اند تداوم خواهد داشت، خواستار همکاری نهادهای اجرایی دیگر به منظور تسریع در انجام این مهم شد.

وی با اذعان به اینکه استان اردبیل سه هزار و ۴۰۰ شهید دارد، ابراز امیدواری کرد در سال آینده پروژه همسطح سازی با پیشرفت قابل توجهی همراه شود.

کد مطلب 3036786
محمد میرزایی ناطق

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