قیمت کالاهای اساسی ۲ هفته پس از برجام/ گرانی زیرپوستی برخی کالاها

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: دو هفته‌ای هست که برجام اجرایی شده است. اقتصاد ایران هم روزهای امیدوارکننده‌ای را می‌گذراند. روزهایی که شرکای خارجی، دوباره پای‌شان به بازار ایران باز شد، قرارداد امضا کردند و قرار است دوباره رفت و آمدهایشان در بازار ایران پررنگ تر شود. همه چیز به ظاهر خوب است و اجرایی شدنش می‌تواند روزهای روشنی را برای اقتصاد ایران رقم زند.

در این میان، اگرچه کلان اقتصاد ایران ممکن است زودتر از اقتصاد خرد، در ابتدای جاده رونق قرار گیرد اما مردم هنوز از آینده معیشت و قدرت خرید خود نگران هستند. آنها می‌گویند هنوز سیگنال‌هایی را از اقتصاد دریافت نکرده‌اند که در کوتاه مدت، اوضاع‌شان بهتر شود. دولت تاکنون برنامه‌ای در این زمینه به صورت شفاف اعلام نکرده و همین امر سبب شده است تا مردم کوچه و بازار، هنوز اجرایی شدن برجام را به عنوان یک عامل بهبود دهنده معیشت خانوارها بدانند.

بازاری‌ها از روزهای سخت اقتصاد و کسب و کار خود می‌گویند و مردم هم که پول چندانی در جیب ندارند که بخواهند به این زودی‌ها وارد بازار شوند و کسب و کار آنها را رونق بخشند، منتظر اعلام خبرهای خوشی از سوی دولتمردان هستند تا بلکه امیدوار شوند که روزهای خوشی در انتظار جیب‌شان است و قدرت خریدشان افزایش خواهد یافت.

بسیاری از مردم، روزهای رونق را از یاد برده‌اند، گویا عادت کرده‌اند که دست به عصا خرج کنند و اگر پولی هم دارند، نگرانی نسبت به آینده‌شان آنقدر بالا است که ترجیح می‌دهند این پول را ذخیره نمایند تا روز مبادا استفاده کنند.

همه چیز دست به دست هم داده است تا در یک چرخه، پایین بودن قدرت خرید مردم منجر به بهبود معیشت آنها نشود. در این میان دولت هم البته به صراحت راجع به طرح‌هایی که به بهبود وضعیت معیشتی مردم مربوط می‌شود، حرفی نمی‌زند.

یکی از خریدارانی که به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: حال که برجام اجرایی شده، گویا تولیدکنندگان ایرانی اندکی خیال‌شان راحت‌تر شده است که اوضاع اقتصادی بهتر می‌شود و بنابراین کم کم تنوع محصولاتی که در سبد تخفیف عرضه می‌کردند را کم کرده‌اند.

او می‌افزاید: حال سبدهای تخفیفی برای مردم، از تنوع کمتری برخوردار شده است و این را به راحتی می‌توان از سبدهای تخفیفی که در وسط فروشگاه‌ها، تغییر ظاهر داده و تعداد کالاهای‌شان کم شده است، به خوبی متوجه شد، شاید هم تولیدکنندگان دیگر خیال‌شان راحت است و بنابراین مثل قبل، کمتر توجهی به مصرف‌کنندگان دارد.

البته وقتی در سبدهای تخفیفی که مدت‌ها بود در وسط راهروهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای دقت می‌کنیم، می‌توانیم این نکته این خریدار را به وضوح ببینیم و این نشان می‌دهد که به صورت واقعی، دماسنج تغییرات بازار به دست مصرف‌کنندگان است و آنها نیز به خوبی قضاوت می‌کنند که در بازار چه اتفاقی رخ می‌دهد.

یکی دیگر از خریداران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: سبد مصرفی خانوارها این روزها تغییر شکل پیدا کرده و مردم مایحتاج اساسی و ضروری خود را می‌خرند. حتی تنوع رنگارنگ کالاها هم باعث نمی‌شود که مردم بی دقت در خرید و قیمت، کالایی را از قفسه فروشگاه بردارند و این نشان می‌دهد که خرید کالاها هدفمند شده است اما به هرحال هنوز مردم دست به عصا حرکت می‌کنند و در خریدهای خود نهایت دقت را دارند تا بیشترین تخفیف را ببرند.

او می افزاید: بهتر است دولت همانطور که به انعقاد قراردادهای خارجی رو آورده و نهایت دقت را در این زمینه دارد، در مورد معیشت مردم و سبد مصرفی آنها نیز تدابیری بیندیشد که وضعیت اقتصادی مردم بهتر شده و قدرت خرید آنها بالاتر رود، این خواسته ای است که مردم از دولت یازدهم دارند و توقع می رود که با توجه به اینکه بهبود وضعیت معیشت هم بارها از سوی دولتمردان گفته شده است، کار با جدیت بیشتری صورت گیرد.

جزئیات قیمتی انواع کالاها در بازار

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که تولیدات برخی برندها در بازار کمتر عرضه می‌شود و برخی برندها نیز برخی از محصولات خود را کم کرده‌اند که به گفته فروشندگان، به دلیل مرجوع شدن بیش از حد این کالاها از سوی فروشگاه‌ها است، چراکه مردم قدرت خرید کمی دارند و نمی‌توانند به راحتی برای خرید این کالاها پول بپردازند. پس تولیدکنندگان نیز تنوع برخی تولیدات خود را کم کرده‌اند.

گوشت قرمز

قیمت هر کیلوگرم گوشت مخلوط گوساله ۳۵ هزار و ۴۹۰ تومان، گردن گوساله یک کیلویی ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان، گوشت چرخکرده گوساله یک کیلویی ۲۹۴۰۰ تومان، گوشت چرخکرده ۵۰۰ گرمی گوساله ۱۴ هزار و ۷۲۰ تومان، ران ممتاز گوساله یک کیلویی ۳۸ هزار و ۱۰۰ تومان، گوشت چرخکرده مخلوط گوسفند و گوساله ۳۰ هزار و ۵۴۰ تومان است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت خورشتی گوساله ۸۰۰ گرمی ۳۴ هزار و ۲۴۰ تومان، ران گوسفندی یک کیلویی ۸۹ هزار و ۶۸۰ تومان، آّبگوشتی گوسفندی یک کیلویی ۳۱ هزار و ۱۵۰ تومان، ماهیچه پلویی گوسفند ۸۰۰ گرمی ۴۱ هزار و ۶۷۰ تومان و فیله گوسفندی ۱ کیلویی ۶۹ هزار و ۶۸۰ تومان است.

گوشت مرغ

قیمت هر بسته ران و سینه مرغ بدون پوست ۱۸۰۰ گرمی ۱۷هزار و ۲۰ تومان، چرخکرده مرغ ۵۰۰ گرمی ۶۸۴۰ تومان، جوجه بدون استخوان ۹۰۰ گرمی ۱۵هزار و ۸۳۰ تومان، جوجه چینی ۹۰۰ گرمی ۱۲ هزار و ۴۲۰ تومان، پاچین مرغ ۹۰۰ گرمی ۹۹۰۰ تومان است.

همچنین، مغز ران ۱۸۰۰ گرمی ۱۸ هزار و ۹۹۰ تومان، ران مرغ ۱۸۰۰ گرمی ۱۶ هزار و ۲۷۰ تومان، ساق مرغ ۱۸۰۰ گرمی ۱۸ هزار و ۸۴۰ تومان و سینه مرغ بدون پوست ۱۸۰۰ گرمی نیز ۱۷ هزار و ۸۷۰ تومان است.

تخم مرغ

هر بسته ۶ عددی تخم مرغ ۳۵۰۰ تومان و هر بسته ۳۰ عددی تخم مرغ نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

پنیر

هر بسته پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی ۱۲۵۰ تومان، پنیر پاستوریزه ۱۰۰ گرمی ۱۲۵۰ تومان، پنیر سفید آمل ۴۰۰ گرمی ۴۹۵۰ تومان، پنیر یواف ۹۰۰ گرمی ۱.۵درصد چربی ۱۱۵۰۰ تومان، پنیر لاکتیکی ۸۰۰ گرمی ۱۳.۵ درصد چربی ۱۱۵۰۰ تومان، پنیر لبنه ۳۵۰ گرمی ۴۱۵۰ تومان و پنیر حلب سنتی ۸۰۰ گرمی نیز ۱۶هزار و ۵۰۰ تومان است.

ماست

قیمت هر ماست ۱۵۰۰ گرمی ۱.۵درصد چربی پروبیوتیک ۵۳۵۰ تومان، ماست ۵ درصد چربی ۲۳۰۰ گرمی ۹۵۰۰ تومان، ماست ۱۵۰۰ گرمی پرچرب ۵۲۰۰ تومان، ماست ۲۰۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی ۶۸۵۰ تومان و ماست سون ۱۵۰۰ گرمی ۵ درصد چربی ۶۵۰۰ تومان است.

شیر

هر بطری شیر ۱.۵ لیتری ۴ درصد چربی ۳۵۰۰ تومان، شیر ۱.۵ درصد چربی کم چرب ۳۵۰۰ تومان، شیر بطری پاستوریزه ویتامین دی ۱۰۰۰ گرمی ۲۵۰۰ تومان، شیر کامل یک لیتری ۳ درصد چربی ۲۵۰۰ تومان و شیر نایلونی ۸۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی نیز ۱۵۰۰ تومان است.

برنج

هر کیسه برنج ده کیلویی پرمحصول ۷۲ هزار تومان، برنج طارم دمسیاه ۵ کیلویی ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج طارم محلی فریدونکنار ۱۰ کیلویی ۹۷هزار و ۵۰۰ تومان، برنج شیرودی درجه یک ۱۰ کیلویی ۷۹ هزار تومان، برنج هاشمی دودی ۲.۵ کیلویی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج رمضانی ۵ کیلویی ۳۹ هزار تومان است.

روغن

هر بطری ۱۳۵۰ گرمی روغن مایع ۷۴۱۰ تومان، روغن جامد ۳۸۰۰ گرمی ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان، روغن سبوس برنج ۲ لیتری ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، روغن مایع ۸۱۰ گرمی ۴۹۰۰ تومان، روغن کنجد ۱.۵ لیتری ۳۸۰۰۰ تومان، روغن حیوانی ۴۵۰ گرمی ۱۲۵۰۰ تومان، روغن جامد با طعم کره ۴.۵ کیلویی ۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان، روغن مایع مخلوط ۸۱۰ گرمی ۴۰۵۰ تومان، روغن کانولا ۸۱۰ گرمی ۴۹۰۰ تومان، روغن کلزا ۸۱۰ گرمی ۴۹۰۰ تومان است.

قند و شکر

هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی ۲۴۰۰ تومان و هر بسته قند شکسته ۷۰۰ گرمی نیز ۳۶۰۰ تومان است.

حبوبات

هر بسته ۹۰۰ گرمی لوبیا چیتی ۱۲۵۰۰ تومان، لپه ۹۰۰ گرمی ۹۵۰۰ تومان، لوبیا قرمز ۹۰۰ گرمی ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان، عدس ۹۰۰ گرمی ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان، نخود ۹۰۰ گرمی ۷۸۰۰ تومان، نخود و لوبیا ۹۰۰ گرمی ۸۴۰۰ تومان، باقلا ۹۰۰ گرمی ۶۶۰۰ تومان و لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی ۹۹۰۰ تومان است.