به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «بشار الجعفری» رئیس هیأت مذاکره کننده سوری در مذاکرات صلح ژنو شب گذشته به همراه اعضای این هیأت با «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، وی پس از پایان این دیدار در جمع خبرنگاران تصریح کرد: معارضان سوری جدیت لازم برای مذاکره را ندارند.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل همچنین با تأکید بر لزوم حفظ وحدت و حاکمیت ملی این کشور، تأکید کرد: سرنوشت سوریه را تنها مردم این کشور رقم خواهند زد و نه دیگران.

الجعفری با بیان اینکه هیأت سوری از جدیت کافی برای این دور از مذاکرات برخوردار است، اظهار داشت: متأسفانه هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه طرف مقابل نیز به اندازه ما در مذاکرات جدی است، وجود ندارد.

وی در پایان اظهارات خود تأکید کرد: باید گروه های تروریستی از گروه های مخالف در مذاکرات تکفیک شده و از مطرح نمودن هرگونه پیش شرط برای مذاکرات اجتناب شود.