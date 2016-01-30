پرواز همای به جدول جشنواره موسیقی فجر اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز همای خواننده موسیقی ایرانی که طی روزهای هفتم و هشتم بهمن ماه در تالار بزرگ شهیدان نژاد فلاح کرج تازه ترین کنسرت خود را برگزار کرده بود، به جدول هنرمندان شرکت کننده در سی ویکمین جشنواره موسیقی فجر پیوست.

طبق برنامه ریزی های انجام گرفته این خواننده روز یکشنبه ۲۵ بهمن ماه طی دو نوبت در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود و بلیت فروشی کنسرت وی نیز از روز شنبه ۱۰ بهمن ماه آغاز می شود.

پرواز همای همراه با گروه «مستان» که مجموعه‌ای از نوازندگان سازهای ایرانی هستند، سبک تازه‌ای از موسیقی سنتی را ارائه کرد. او همچنین خواننده‌ گروه ارکسترال به آهنگسازی شهرداد روحانی در آمریکا بوده‌ است.