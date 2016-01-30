فرامرز اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از دوربین های تله ای که در یک نقطه از منطقه شکار ممنوع کوه سفید آرسک در شهرستان دامغان تعبیه شده بود، تصاویر زیبایی را یک پلنگ ایرانی در روز و یک پلنگ و دو توله اش در طول شب به ثبت رسانده است.

وی تصریح کرد: جنسیت پلنگی که در روز مقابل دوربین قرار گرفته است کاملا مشخص نیست اما پلنگ با ابهت و بزرگ جثه ای است.

رئیس اداره محیط زیست دامغان خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به جثه نسبتا بزرگ توله پلنگ ها به نظر می رسد که توله های سال قبل بوده اند و پلنگ مادر به خوبی از عهده بزرگ کردن توله هایش برآمده است.

اسفندیاری گفت: تا پیش از این مستندی از حضور پلنگ در دامغان وجود نداشته و این برای نخستین بار است که از پلنگ در این شهرستان تصویربرداری شده است.

وی اظهار داشت: ثبت تصاویری دسته های کل و بز وحشی توسط همان دوربین و در همان نقطه نشان دهنده وجود طعمه مناسب برای پلنگ و ثبت تصویر توله پلنگ ها در کنار مادر نیز بیانگر زادآوری و پوپایی این گونه ارزشمند در منطقه شکار ممنوع کوه سفید آرسک است.