آغاز نهضت مستندسازی در شبکه کردستان/سریال سنجر خان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم امان الهی جمعه شب در جریان دیدار جمعی از مدیران و هنرمندان استان کردستان با استاد فاتح عزت پور خوشنویس برجسته کردستانی، اظهار داشت: در راستای توجه به ظرفیت های بالای استان، شبکه کردستان در دو بخش صدا و سیما کار مستندسازی در حوزه های مختلف را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: هم اکنون در بخش سیما کار مستندسازی در سطح خوبی آغاز شده است و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته انتظار می رود که این مهم نیز در سال ۹۵ از سوی صدا آغاز شود و ما شاهد خلق آثار خوبی باشیم.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان عنوان کرد: انتظار می رود که با همکاری مسئولان استان به ویژه در حوزه اعتباری بتوانیم فعالیت های خوب فرهنگی را در کردستان انجام دهیم تا همچنان شاهد رشد و ارتقاء فعالیت های این بخش در استان باشیم.

وی با بیان اینکه قرار است با حمایت استانداری کردستان، سریالی با عنوان سنجر خان تولید شود، بیان کرد: بر اساس قول مساعد استاندار کردستان و تامین اعتبار مورد نیاز شبکه کردستان سریال سنجر خان را تولید می کند که این مهم می تواند بهترین فرصت برای بیان بخشی از تاریخ این استان و منطقه باشد.

امان الهی با اشاره به ظرفیت های بالای فرهنگی و هنری استان کردستان عنوان کرد: شبکه کردستان در حوزه های مختلف برنامه های متعددی را در دستور کار قرار داده است و تلاش می شود که در این قالب های جدید زمینه برای معرفی هنرمندان برجسته استان فراهم شود.

وی ضمن تقدیر از یک عمر تلاش های استاد عزت پور برای خدمت به عرصه خوشنویسی، یادآور شد: تجلیل و نکوداشت از هنرمندانی در این عرصه یکی از نیازهای ضروری برای جامعه است که انتظار می رود این مهم در یک قالب مشخص و برنامه ریزی شده صورت گیرد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان عنوان کرد: متاسفانه هنوز جایگاه و شان هنرمندان در کشور ما به ویژه استان کردستان رعایت نمی شود و به همین دلیل باید با فرهنگ سازی مناسب زمینه برای ارتقاء منزلت و جایگاه هنرمندان فراهم شود.

وی در پایان گفت: تنها برگزاری مراسم تقدیر و تجلیل از یک هنرمند کافی نیست هر چند که این حرکت هم خوب است ولی باید برای رفع مشکلات و دغدغه های فعالان عرصه های هنر و فرهنگ در این استان فکری شود.

در پایان این دیدار که با حضور استاندار کردستان، رئیس حوزه هنری کردستان، مدیر کل بهزیستی استان، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج، شماری از بزرگان و فعالان فرهنگ و هنر این استان برگزار شد، از سوی رئیس حوزه هنری کردستان و سازمان مردم نهاد تجلیل از مفاخر کردستان لوح های تقدیر و یادبودی به استاد فاتح عزت پور اهدا شد و از وی تجلیل به عمل آمد.