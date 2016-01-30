۲۳۶ طرح در دهه فجر به بهره برداری می رسد

وحدت عیدی در گفتگو با خبرنگار مهر دهه فجر را فرصتی مناسب برای بیان دستاوردهای نظام دانست و اظهار کرد: خدمات صورت گرفته در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قابل مقایسه با دوران پیش از انقلاب نیست.

وی با اشاره به روند رو به رشد شهرستان قلعه گنج گفت: این منطقه در سال ۵۹ از لحاظ تقسیمات کشوری به بخش و در سال ۸۴ به شهرستان ارتقاء پیدا کرد و سطح خدمت رسانی در این منطقه افزایش یافت.

عیدی ادامه داد: هم اینک مردم شهرستان قلعه گنج اعم از سنی و شیعه با صمیمت و اتحاد در کنار یکدیگر زندگی می کنند و همواره در صحنه های مختلف پشتیبان نظام بوده اند.

فرماندار قلعه گنج تصریح کرد: امیدواریم امسال نیز مانند سال های گذشته مردم قلعه گنج با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن حمایت و پشتیبانی خود از نظام مقدس جمهوری و خشم و نفرت خود از دشمنان و استکبار جهانی را اعلام کنند.

وی ادامه داد: در دهه فجر امسال ۶۶ طرح بزرگ و ۱۷۰ طرح کوچک در بخش های متخلف عمران شهری، کشاورزی، راه و شهرسازی، برق و... افتتاح می شود.