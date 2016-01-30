نشست ژنو۳؛ محور گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ترکیه و قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «مولود چاووش اغلو» و «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزرای خارجه ترکیه و قطر به صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این تماس تلفنی با یکدیگر درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات صلح سوریه که قرار است در ژنو برگزار گردد، گفتگو کردند.

این در حالی است که معارضان سوری شب گذشته از قطعی شدن حضور خود در این دور از مذاکرات صلح در ژنو خبر دادند.

گفتنی است، پس از اظهارات «احمد داود اغلو» نخست وزیر ترکیه در خصوص برخی پیش شرط ها برای برگزاری نشست صلح سوریه در ژنو، معارضان سوری رسما اعلام کردند که تا زمان عقب نشینی ارتش سوریه از مناطق تحت سیطره خود و توقف حملات هوایی روسیه به مواضع تکفیریها در مذاکرات صلح شرکت نخواهند کرد.