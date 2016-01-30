به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، قلیان های جمع آوری شده سطح شهر با حضور جمعی از مسئولین امروز در میدان گاز سنندج امحاء شد.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج در مراسم امحاء قلیان‌های جمع آوری شده سطح شهر که با حضور جمعی از مسئولین و مردم در میدان گاز سنندج برگزار شد، گفت: این شهرداری بصورت جدی با عرضه کنندگان قلیان در پارکهای سطح شهر برخورد خواهد کرد.

آرش رخزادی بیان کرد: سازمان پارک‌ها و فضای سبز نظارت لازم را در خصوص دستفروشان مستقر در پارک‌ها خواهند داشت و در صورت عرضه قلیان توسط این افراد تمامی وسایل‌های آنها جمع آوری می شود.

وی اظهارداشت: سازمان زیباسازی هم طبق قانون نظارت لازم را بر دکه‌های تحت مالکیت این شهرداری خواهند داشت و در صورت مشاهده عرضه قلیان توسط این دکه ها نسبت به فسخ قرارداد آنها اقدام لازم را انجام می دهد.

رخزادی با اشاره به اینکه افزود: خوشبختانه نیروهای این شهرداری به همراه کارکنان مرکز بهداشت با همکاری و تعامل لازم توانستند در سال‌جاری تعداد زیادی قلیان را از سطح شهر جمع آوری کنند و امروز شاهد امحاء آنها هستیم.

وی عنوان کرد: دو دستگاه بولدوزر و کمپرسی در محل امحاء این قلیا‌ن‌ها در میدان گاز مستقر هستند و نیروهای خدمات شهری هم بعد از اتمام این مراسم نسبت به پاکسازی این میدان اقدام خواهند کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج از شهروندان خواست در صورت مشاهده عرضه قلیان در پارکها و دکه‌های سطح شهر مراتب را جهت جمع آوری با شماره تماس ۳۳۱۶۴۲۱۸ اطلاع دهند.