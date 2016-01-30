ایزوایکو مقصد بعدی صنعتگران ایتالیا و فرانسه

حمید رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سفر به ایتالیا و فرانسه بیان داشت: در سفر چند روزه ریاست جمهور به ایتالیا و فرانسه با همراهی هیئت همراه دکتر روحانی، رایزنی های صنعتی، اقتصادی صنعت دریا را پیگیری کردم.

رضائیان اصل عنوان کرد: در این سفر که به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر وزرا و مدیران ارشد اقتصادی سیاسی کشور، دکتر روحانی را همراهی می کردیم ضمن مذاکره با مدیران بخش های اقتصادی و صنعتی اروپا در ایتالیا و فرانسه روند بازاریابی صنعتی و تکنولوژی ایزوایکو در افق پسا تحریم را بررسی کردیم.

وی اظهارداشت: در شرایطی که ایزوایکو در یک سال اخیر توانسته با بزرگترین بنگاه های صنعتی – اقتصادی حوزه دریا در آلمان، روسیه و کره تفاهمنامه همکاری به امضا برساند، شرایط پساتحریم و همچنین دست یافتن به تکنولوژی های روز و تلفیق آن با تجربه ارزشمند مهندسی و عملیاتی دوران تحریم باعث شده تا سایر کشورهای صاحب تکنولوژی صنعت دریا نیزمدنظر قرار گیرند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس با بیان اینکه در این سفر مباحث سرمایه گذاری خارجی در ایزوایکو جهت آشنایی طرف اروپائی ارائه شد، بر مزایای این منطقه به عنوان تنها منطقه ویژه صنعت دریا درکشور و صنایع وابسته آن مانند بانکرینگ، شهرک صنایع دریایی بالادست و پائین دست آن و ظرفیت و پتانسیل های موجود آن در خاورمیانه تاکید شد.

وی افزود: این تحولات درحالی است که مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)در چهارسال اخیر توانسته صنعت ورشکسته دریا در کشور را به صنعتی سودده با توان مهندسی و عملیاتی بالا تبدیل کند و اکنون با همکاری بزرگترین صنایع دریایی دنیا مانند نوردیک آلمان، کرانسی روسیه و هیوندای کره به عنوان برندی جهانی در منطقه و دنیا شناخته شود.

رضائیان اصل خاطرنشان کرد: سیرتحولات و روند رشد ایزوایکو به گونه ای بوده است که اکنون نه تنها در هرمزگان و بندرعباس به عنوان محل کارخانجات مجتمع و در کشور و منطقه خاورمیانه شناخته شده بلکه به عنوان یکی از بزرگترین برندهای جهانی صنعت ساخت کشتی های مختلف، سکوهای گازی و نفتی و تعمیرات اساسی دکل های نفتی در اروپا و دنیا شناخته شده است.