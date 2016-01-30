هلاکت بیش از ۲۰ تکفیری در عملیات ارتش سوریه در حومه درعا و قنیطره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تروریست های تکفیری طی عملیاتی تلاش کردند به مناطق «کروم جربا» و «ام باطنه» واقع در حومه استان قنیطره نفوذ کنند.

بر اساس این گزارش، تلاش تروریست های تکفیری با دخالت نظامیان ارتش سوریه با ناکامی مواجه شد.

نظامیان ارتش سوریه در جریان عملیات خنثی سازی نفوذ تکفیریها به حومه قنیطره بیش از ۱۴ عنصر تکفیری را به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر، تروریست های تکفیری همچنین تلاش کردند بار دیگر به منطقه استراتژیک «الشیخ مسکین» واقع در حومه استان درعا نفوذ کنند.

ارتش سوریه ضمن خثنی سازی تلاش تروریست های تکفیری بش از ۱۰ نفر از آنها را به هلاکت رسانده و شماری دیگر را به شدت مجروح ساخت.

این در حالی است که درگیری های میان دو گروه تروریستی داعش و جبهه النصره در منطقه «جرود عرسال» واقع در مرزهای مشترک سوریه و لبنان تشدید شده است.

پس از درگیری های روز گذشته که به اسارت یکی از سرکرده های داعش توسط جبهه النصره منجر شد، تکفیری های داعش تهدید کرده اند که در تلافی این اقدام، شش عضو جبهه النصره را اعدام خواهند کرد.