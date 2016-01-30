صادرات گمرک قزوین از ۳۰۹ میلیون دلار فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صدریخواه روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل گمرک قزوین برگزار شد با تشریح فعالیتهای مهم این مرکز اظهارداشت: گمرک کشور به عنوان مرزبان اقتصادی نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت دارد و بعد از نفت و مالیات بیشترین درآمد کشور از این راه تامین می شود.

وی افزود: گمرک قزوین هم از گمرکات اجرایی مستقر در شهر صنعتی البرز است که با انجام رویه های گمرکی مانند صادرات و واردات قطعی، ورود موقت مرجوعی، ترانزیت داخلی، مبدا و مقصد کارنه تیر، قضایی و امانات پستی فعالیت می کند.

صدریخواه تصریح کرد: گمرک قزوین با استقرار در شهر صنعتی البرز در فاصله ۲۵ کیلومتر شهرستان راه اندازی شده و بیش از ۲۵۰ کارخانه در این منطقه مستقر هستند که از سال ۱۳۶۱ انجام امور مختلف گمرکی شامل واردات و صادرات را در این منطقه با اعزام کارشناسان انجام می دهد.

وی یادآورشد: گمرک قزوین در سال ۶۳ با ۳۷ پست سازمانی به تصویب رسید و در سال ۸۶ به اداره کل ارتقا یافت و در حال حاضر به عنوان گمرک مرکز استان در فعالیت های مختلفی دارد.

راه اندازی سامانه جامع گمرکی

صدریخواه بیان کرد: به منظور اثربخشی و بهره وری بهتر و هماهنگی فعالیت های گمرکی مانند سیستم ترخیص مکانیزه گمرکی، پیاده سازی مفهوم پنجره واحد تجاری، تبادل الکترونیک اطلاعات، افزایش شفافیت و استفاده از تلفن های هوشمند، گمرک ایران به سمت پیاده سازی گمرک دیجیتال گام برداشته که به عملیاتی شدن سامانه جامع امور گمرکی منجر شده است.

وی بیان کرد:باراه اندازی سامانه جامع گمرکی زمینه پیاده شدن سازمان بدون کاغذ، دسترسی به اطلاعات، ترخیص سریع کالا، هماهنگی میان واحدهای گمرکی، شفافیت در مراحل تصمیم گیری و بهبود رویه های گمرکی و یکپارچه سازی رویه ها، ردیابی بهتر محموله ها اعم از قانونی و غیر قانونی و جمع آوری و تحلیل اطلاعات به صورت جامع محقق شده است.

مدیرکل گمرک قزوین تصریح کرد: با اجرای این سامانه فرآیند تشریفات گمرکی ترخیص کالا به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین عامل در بهبود و تسهیل تجارت خارجی کوتاه شده و به موفقیت های چشمگیری در زمینه الکترونیکی کردن رویه های مختلف گمرک دست یافته ایم.

وی اضافه کرد: چشم انداز این سامانه حرکت در مسیری است که کالا در محل کارخانه ترخیص شود که در حال راه اندازی سامانه همراه در راستای توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی و دولت موبایلی هستیم.

صدریخواه گفت: با راه اندازی سامانه های الکترونیک مدت زمان ترخیص کالای صادراتی از ۳۰ ساعت به سه تا پنج ساعت و ترخیص کالای وارداتی از ۲۲۴ ساعت به ۲۳ ساعت کاهش یافته است.

صادرات گمرک قزوین افزایش یافت

وی اظهارداشت: در۱۰ ماهه سال جاری با صادرات ۳۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۰۹ میلیون دلار به کشورهای هدف از نظر وزنی ۵ درصد و ارزش ۱۲ درصد افزایش را شاهد هستیم.

وی افزود: کالاهای صادراتی شامل پودر مایع، گرانول، مواد پلاستیکی، محصولات آهنی و فولاد غیر ممزوج، تخم مرغ، گرانول، کنسانتره، مواد شوینده، تریلر و نیمه تریلرها، شیشه فلوت و کاشی است که به کشورهای هلند، آلمان، تاجیکستان، پاکستان، ترکمنستان، پرتغال، افغانستان و عراق و ترکیه صادر شده است.

صدریخواه درخصوص واردات کالا از گمرک قزوین هم گفت: در مدت یاد شده ۳۵۸ میلیون دلار کالا از گمرک ترخیص شده که از نظر وزنی۲۶ درصد و ارزش ۵۱ درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: کالاهای یادشده شامل کمپرسورهای برودتی، کنترل پانل، تراکتورهای جاده ای، محصولات سرامیکی، گیرنده های رادیویی برای وسایل نقلیه موتوری، کندانسور مخصوص تهویه مطبوع وسایل نقلیه و انواع شامپو، قطعات کولر خودرو، پاکت بسته بندی و قعطات فلزی یخچال بوده است.

صدریخواه تصریح کرد: عمده این کالاها از کشورخهای امارات، ترکیه، چین، سنگاپور، کره جنوبی، آلمان، ایتالیا و تایوان وارد گمرک قزوین و ترخیص شده است.

گمرک موبایلی گامی در تسهیل صادرات و واردات

صدریخواه یادآورشد: اجرای پنجره واحد تجاری در قزوین در دو فاز عملیاتی شده و برخی سازمانها که نیاز است در گمرک نماینده خود را مستقر کرده اند که در گذشته اختیارات این افراد کامل نبود که با مجازی شدن پنجره واحد درگاه ورودی به سازمانها ایجاد شده و بدون مراجعه ارباب رجوع با سامانه گمرکی لینک شده و اگر نیاز به مجوزی بود از داخل گمرک اقدام شده و با تلفن همراه این خدمات دریافت و ارائه می شود.

وی افزود: نرم افزاری طراحی شده به گونه ای است که با تلفن همراه بتوان تمام اطلاعات را دریافت و بسرعت کارها را سامان بخشید و اگر مدارک ناقص بود با پیامک اعلام شده صاحب کالا می تواند مدارک مورد نیاز را بلافاصله تامین کند.

درآمدهای گمرک قزوین به ۱۸۳ میلیارد تومان رسید

صدریخواه در ادامه در خصوص درآمد گمرک قزوین هم گفت: امسال میزان درآمد گمرک استان به ۱۸۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است که حدود دو میلیارد تومان ضمانت نامه بانکی هم تا بهمن ماه قابل وصول است که امیدواریم محقق شود.

وی اظهارامیدواری کرد با رفع تحریم ها و شرایط پسابرجام زمینه افزایش صادرات و واردات و بالا رفتن درآمدهای گمرکی فراهم شود و شاهد رونق اقتصادی و کسب و کار در کشور و استان باشیم.

