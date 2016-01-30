حمید کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال ۲۰۱۶ سال ازسرگیری صادرات فرش دستباف ایران به آمریکا خواهد بود و در نتیجه بسیار امیدواریم که رکود کنونی این هنر- صنعت و کاهش اعداد صادراتی فرش در ماه‌های آینده جبران شود، این در حالی است که سیگنال‌های کنونی از اشتیاق بازرگانان آمریکایی برای خرید فرش دستباف ایرانی، نشان از این دارد که صادرات به این کشور، به زودی از سر گرفته می‌شود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: این سیگنال‌ها را به خوبی می‌توان از دموتکس ۲۰۱۶ که چند روز پیش در هانوفر آلمان به پایان رسید، به وضوح دریافت که نشانگر اشتیاق بازرگانان آمریکا به از سرگیری تجارت فرش ایران بود و فعالان فرش ایالات متحده با حضور در این نمایشگاه به بررسی، سفارش و خرید دستبافته‌های ایرانی پرداختند، این در حالی است که صدور مجوز صادرات فرش از ایران به آمریکا، در بندهای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) آمده بود و اعلام رسمی لغو تحریم‌ها همزمان با نمایشگاه دموتکس، شور و نشاط خاصی به این نمایشگاه بخشید.

وی تصریح کرد: این لغو تحریم برای فعالان فرش ایران، نویدبخش احیای بازاری از دست رفته است؛ هرچند که باید از خوش‌بینی بی‌جا در این زمینه پرهیز کرد و با برنامه به این بازار قدیمی نگریست اما به هرحال طبیعی است در چند سالی که فرش دستباف ایران در بازار آمریکا حضور فعال نداشته است، رقبای ما همچون هند و پاکستان جایگزین شده و توانسته‌اند سهم مناسبی از بازار فرش ایالات متحده را از آن خود کنند.

به گفته کارگر، آمارهای گمرک آمریکا نشان می‌دهد در این ۵ سال، هندوستان بیش از دیگر رقبا توانسته است در بازار آمریکا حضور یابد و رتبه اول واردکنندگان فرش به این کشور را از آن خود کند؛ بنابراین برای ورود قدرتمند و مناسب به بازار آمریکا نباید از یاد برد که رقیبی فعال در آن بازار حضور دارد و از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که در این مدت، سلایق و نیاز بازار ثابت نمانده و به همین جهت طبیعی است که سلیقه، نگاه و نیاز مصرف‌کنندگان آمریکایی متفاوت شده باشد.

وی اظهار داشت: برای ورود موفق به این بازار باید نیاز کنونی خریداران به ویژه نسل جوان رصد شود، ضمن اینکه یادآوری برند پرشین‌کارپت به شهروندان آمریکایی و انجام تبلیغات هوشمندانه در بازار آمریکا در کنار رصد سلیقه مشتریان و نوع فعالیت رقبا می‌تواند بازاری بزرگ و بلندمدت را برای فرش ایران فراهم سازد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران خاطرنشان کرد: ما از بازار آمریکا انتظار خلق معجزه و ایجاد جهش چشمگیر در اعداد صادراتی نداریم اما انتظار رشد صادرات و رونق بازار را می‌توان داشت، البته لغو عمومی تحریم‌های اقتصادی نیز برای بهبود صادرات فرش دستباف امیدبخش هستند و به بهبود فرایند صادرات در دیگر کشورها نیز امید داریم.

به گفته کارگر، صادرات کنونی فرش دستباف درخور توجه و مناسب نیست و بخشی از علل آن را در افزایش هزینه‌ها و ریسک صادرات باید جستجو کرد و از این رو لغو تحریم‌ها که به آسان شدن شرایط نقل و انتقال ارز و نیز کاهش هزینه‌های بیمه و حمل و نقل می‌انجامد، کمک کننده رونق صادرات خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مذاکرات و گفتگوهایی با برخی از فعالان فرش دستباف ایران در بازار آمریکا از سوی مرکز ملی فرش ایران به انجام رسیده و گزینه‌هایی همچون سفر بازرگانان آمریکایی به ایران و اعزام بازرگانان فرش ایران به ایالات متحده و شرکت در نمایشگاه های آن کشوردر دست بررسی است.

کارگر ادامه داد: تحریم صادرات فرش ایران به آمریکا براساس مصوبه کنگره آمریکا که در سال ۲۰۱۰ به امضای رئیس جمهور آمریکا رسید، اجرایی شد و از آن سال تاکنون، امکان صدور فرش ایرانی به این کشور میسر نبوده است، ضمن اینکه این تحریم در شرایطی اعمال شد که مردم آمریکا از خریداران اصلی فرش دستباف ایران بوده و پیش از وقوع این ممنوعیت در سال ۱۳۸۸، رتبه نخست واردکنندگان فرش ایران با سهمی بیش از ۱۶.۵ درصد و به ارزش نزدیک به ۸۲ میلیون دلار داشته است.

وی گفت: ظرفیت پذیرش فرش دستباف آمریکا حداقل ۲۰۰ میلیون دلار است که به شرط داشتن تبلیغات مناسب و تولید ‌هدفمند و برنامه‌ریزی شده می‌توانیم دوباره سهم بیشتری از بازار صادراتی فرش دستباف ‌داشته باشیم؛ بنابراین باید اذعان داشت که کاهش صادارت فرش در سال‌های اخیر متاثر از برخی از ‌عوامل داخلی و خارجی بوده و تنها یک عامل کاهش صادرات فرش ایرانی تحریم ‌بوده است اما به هر حال این عامل تاثیر منفی ویژه ای بر صادرات فرش دستباف داشته است و حالا امیدواریم وضعیت ناشایست صادرات فرش بهبود یابد.