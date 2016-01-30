ایستک کردستان پارسای مشهد را در خانه شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه رقابت های لیگ دسته یک کشور در کردستان پیگیری شد و تیم ایستک به عنوان نماینده این استان توانست حریف خود پارسای مشهد را با نتیجه ۶۷ بر ۵۰ از پیش روی بردارد.

این دیدار در حالی برگزار شد که مجموعه ورزشی آزادی سنندج بعد از ظهر جمعه همچون بازی های گذشته مملو از تماشاچی های علاقمند به بسکتبال بود و یکپارچه تیم محبوب خود ایستک کردستان را تشویق می کردند.

این بازی به صورت یک طرفه به نفع نماینده استان کردستان در جریان بود و ایستک کردستان با راهنمایی های سیامک ویسی به تیم میهمان امان ندادند و کوراتر نخست را ۱۲ بر ۹ به سود خود تمام کردند.

بسکتبالیست های کردستانی کوراتر دوم را با تلاش و بکار بردن سیستم تهاجمی آغاز کرده و توانستند با برتری ۲۸ بر ۲۲ راهی رختکن شوند، در ادامه بلند قامتان کردستانی در یک بازی حساب شده فاصله امتیازات خود را بیشتر کردند و در کوراتر سوم با نتیجه ۵۷ بر ۳۸ از تیم حریف پیش افتادند.

بازیکنان تیم ایستک کردستان در ۱۰ دقیقه نهایی بازی بر حملات خود افزودند و با جنگندگی و پرتاب های سه امتیازی با نتیجه ۶۷ بر ۵۰ تیم قدرتمند پارسای مشهد را در هم کوبیدند و یک پیروزی شیرین را بدست آوردند.

رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور با حضور ۱۷ تیم در دو گروه ۸ و ۹ تیمی شمال و جنوب برگزار می شود.

تیم بسکتبال کردستان در گروه شمال با تیم های آرارات تهران، پارسا مشهد، مهرام تهران، ری یرا قزوین، تیم ملی جوانان، کاله مازندران، هیات بسکتبال قم و شیمیدر تهران هم گروه است.

نماینده استان کردستان در هفته ششم این رقابت ها روز جمعه ۱۶ بهمن ماه در تهران میهمان تیم آرارات خواهد بود.

با آغاز دور برگشت رقابت های لیگ دسته یک بسکتبال کشورف تیم ایستک کردستان با سازماندهی بهتری حضور پیدا کرده و به پیروزی های خوبی دست پیدا کرده است.