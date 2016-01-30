تصویربرداری سریال ترسناک «احضار» به نیمه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه ویدیویی «احضار» به کارگردانی رامین عباسی زاده که از اواخر پاییز امسال در حومه تهران کلید خورده بود به نیمه راه تصویربرداری رسید. تصویربرداری این سریال در منطقه بوجان در حوالی لواسان آغاز شد و سپس گروه به لوکیشن‌هایی در آبعلی رفتند که مرحله اول مربوط به محل اخیر ضبط شده است.

اخیرا تصویربرداری سکانس های بیرونی در خیابان‌های اطراف لواسان و لشکرک در حال انجام است. این روزها ضبط قسمت‌های هفت تا ۱۲ این سریال که فصل اول آن را در بر می‌گیرد در دستور کار سازندگان قرار دارد. تصویربرداری این مجموعه طبق برنامه ریزی‌ها تا دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت و احتمال می‌رود توزیع آن از سال آینده در شبکه نمایش خانگی آغاز شود.

عباسی زاده در نخستین تجربه کارگردانی‌اش، این سریال را بر اساس فیلمنامه‌ای با طراحی خودش جلوی دوربین برده است. در خلاصه داستان این سریال آمده است: اغلب ترس‌ها با شناخت ما از بین می‌روند اما ترس‌هایی که تا مرگت ناشناخته می‌مانند، رهایمان نمی‌کنند.

تدوین این سریال را سیامک مهماندوست بر عهده دارد.

بازیگران این سریال عبارتند از آرش مهاجر، صنوبر فرهپور، نارنین کیوانی، شهریار صیقلانی، ریحانه رضی، بنیامین پیروانی، رامتین غروی، ایمان خطیبی، سپیده آتشین، نوش آفرین رحمانی، ساغر سیامکی و علیرضا کمالی.

سایر عوامل این سریال به این ترتیب هستند: مجری طرح و تهیه کننده: حنان فیلم، مهیارسلیمی، بازیگردان: علیرضا کمالی، انتخاب بازیگر و طراح فیلمنامه: رامین عباسی زاده، نویسندگان: بابک کایدان، میثم کایدان، طراح صحنه و لباس: رضاحاج درویش، طراح گریم: رامین مجردی، جلوه‌های ویژه میدانی: محسن روزبهانی، طراح بدلکاری: کیوان رضایی، مدیر تولید: بهروز کریمی، عکاس: امیر اماملی، مدیر تدارکات: مرتضی خسروی مجد، کارگردان بخش مستند: مهدی عباسی زاده، میثم کایدان، جلوه‌های ویژه و طراح استوری برد: میلاد فرج الهی، دستیار اول کارگردان: حسین خضوعی، مدیربرنامه ریزی: اشکان سپهر، دستیار دوم کارگردان: مسعود جیرانی، منشی صحنه: لادن رحمتی، دستیار سوم کارگردان: غزل محمودی، بدلکار: کیوان رضایی، مدیر تصویربرداری: آرش خالق دوست و مدیر صدابرداری: حسین بشاش و مشاور رسانه ای: هادی داداشی.