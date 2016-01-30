به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست، مرتضی کاخی، علی عبداللهی، سعید آذین، شهرام میرشکاک و علیرضا بهرامی، درباره این کتاب، ترجمه‌های قاسم صنعوی و خاطره‌های‌شان سخن خواهند گفت.

«بوسه‌های غمگین یک سرخپوست»، گزیده ترجمه‌های قاسم صنعوی از شعرهای شاعران کشورهای مختلف جهان است که در ۵۰ سال گذشته، از این مترجم در نشریه‌هایی چون سخن، تماشا، خوشه، رودکی و در قالب کتاب‌هایی هم‌اکنون نایاب‌شده از او، منتشر شده است.

فریبا شادلو و رضا عابدین‌زاده، آثار گردآمده در این کتاب را از میان صدها مورد انتخاب کرده، شعرهای با درونمایه‌ عشق و آزادی را از میان آثار شاعران ۲۰ کشور جهان برای چاپ در قالب کتاب انتخاب کرده‌اند. در این میان، آثار نا‌م‌آشنایانی چون: فه‌دریکو گارسیا لورکا، راینر ماریا ریلکه، پابلو نرودا، موریس مترلینگ، لویی آراگون، ژاک پره‌ور، خوسه مارتی، یانیس ریتسوس، خوسه گارسیا و زف زوربا به‌چشم می‌خورد.

این کتاب را انتشارات آرادمان در سال ۹۴ منتشر کرده است و نشست نقد و بررسی آن در قالب چهارصد و دهمین نشست کانون ادبیات ایران برگزار خواهد شد.

قاسم صنعوی که تاکنون ترجمه‌های یکصد کتاب و مقاله‌ ادبی از او انتشار یافته است، هم‌اکنون در یک سفر مطالعاتی در کشور کانادا حضور دارد.

نشست «بررسی گزیده شعر ترجمه‌های قاسم صنعوی» روز دوشنبه ۱۲ بهمن‌ماه جاری از ساعت ۱۷ در نشانی: تهران - خیابان مفتح جنوبی – روبه‌روی ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه) – خیابان اردلان – شماره ۲۵ برگزار خواهد شد.