اجرای پروژه بذرکاری و کنترل هرز آب در حسین آباد گرمسار

اسماعیل عرب معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پروژه بذرکاری و کنترل هرزآب در سطح ۴۰ هکتار با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال در منطقه حسین آباد کوروس ایوانکی در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: با توجه به ابلاغ پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استانی شهرستان گرمسار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار اقدام به اجرای پروژه طرح بهبود و اصلاح مراتع کرده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرمسار با بیان اینکه این پروژه تأثیر بسزایی در ایجاد پوشش گیاهی حوزه آبخیز دارد، گفت: این پروژه می تواند اثربخشی لازم در جمع آوری آب های سطحی و کشت بذر در پشت حوضچه ها و درصد سبز مناسب بوته هایی شامل اشنیان، تاغ، و آتریپلکس را ایفا کند.

عرب معصومی گفت: در ۲۵ هکتار از اراضی مرتعی، این پروژه بذر کاری در طرح جنگلانه در راستای سیاست گذاری سازمان جنگلها و مراتع، تقویت تشکلها با همکاری تشکل یاران فند در منطقه ی ایستگاه کویر با مشارکت بیش از ۵۰ نفر و کشت بیش از ۴۰۰ کیلوگرم بذر به انجام رسید.

ساماندهی ۱۵۰نفر نیرو به عنوان همیار طبیعت در گرمسار

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرمسار همچنین تصریح کرد: با توجه به سیاست سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر ایجاد و تقویت تشکلها و اعلام آمادگی اهالی و ساکنان روستای فند از توابع بخش مرکزی این شهرستان مبنی بر تشکیل یک تشکل روستایی در راستای پروژه حبله رود با هدف توانمندسازی جوامع محلی و سرمایه های اجتماعی در راستای تقویت پایداری، معیشت و ماندگاری جامعه هدف اولین جلسه با حضور جمعی از مردم، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا در محل دهیاری روستا برگزار شد.

عرب معصومی گفت: پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اهالی و تسهیلگری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مقرر شد در این تشکل برنامه و نیازهای اجتماعی، توسعه ای، اقتصادی، کشاورزی و آموزشی را ارائه تا بتوان در راستای شبکه مدیریت آب و خاک حبله رود اقدام لازم را انجام داد.

وی با اشاره اینکه عرصه های منابع طبیعی، جنگلها و مراتع ذخایر عظیم ملی و الهی است، بیان داشت: حراست از منابع طبیعی نیازمند همكاری همه مردم، مسئولان و تشكل های صنفی و شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرمسار در خاتمه از ساماندهی ۱۵۰نفر نیرو به عنوان همیار طبیعت در شهرستان خبر داد و گفت: به منظور گسترش مشاركت مردم، ترویج و توسعه فرهنگ منابع طبیعی و در راستای حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی این افراد به عنوان همیار طبیعت ساماندهی و كارت شناسایی دریافت می کنند.