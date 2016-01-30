آغاز بررسی قارچهای بازگشته از فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان انستیتو ملی فناوری هوا فضای اسپانیا موسوم به INTA استفاده از نتایج آزمایشات اخیر مربوط به وضعیت قارچها در ایستگاه فضایی بین المللی را آغاز کرده اند با این امید که به دانشمندان علوم فضایی در درک بهتر احتمال وجود حیات در مریخ کمک کنند.

قارچهایی که در این بررسی کم سابقه مورد مطالعه قرار گرفتند از مناطق خاص و با شرایط سخت زمین یعنی صخره های قطب جنوب جمع آوری شده و سپس راهی ایستگاه فضایی بین المللی شدند.

این قارچها به مدت ۱.۵ سال در شرایطی که بی شباهت به وضعیت حاکم بر مریخ نیست قرار گرفته تا دانشمندان چگونگی مقاومت آنها در این محیط را به دقت بررسی کنند.

درحقیقت ایستگاه فضایی بین المللی این روزها کاملا به آزمایشگاهی بزرگ برای دانشمندان تبدیل شده که بخش قابل توجهی از این آزمایشات مربوط به بررسی دقیق چگونگی ادامه حیات اشکال مختلف زیستی در شرایط خاص و دشوار است.

در مطالعه اخیر دو نوع قارچ به نامهای Cryomyces antarcticus و Cryomyces minteri مورد بررسی قرار گرفتند.

طی مدت ۱۸ ماه این قارچها در محیطی بسیار محدود و در خارج از مدل فضایی کلمبوس ایستگاه فضایی بین المللی قرار داده شده بودند.

این آزمایش بخشی از آزمایشات کلی دانشمندان در فضاست تا چگونگی ادامه حیات گونه های زیستی نظیر قارچها در محیطهای سخت مورد مطالعه قرار گیرد.

محیطی که این قارچها قرار داشتند دسته کمی از محیط حاکم بر مریخ نداشت یعنی اتمسفری با ۹۵ درصد گاز دی اکسید کربن و فشار یکهزار پاسکال.