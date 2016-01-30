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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۳۸

جزئیات مذاکرات ژنو از زبان منابع آگاه/دوشنبه روز آغاز گفتگوها

جزئیات مذاکرات ژنو از زبان منابع آگاه/دوشنبه روز آغاز گفتگوها

رسانه های عرب زبان در آستانه مذاکرات حل بحران سوریه در ژنو به تشریح جزئیات این مذاکرات پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، هیئت عالی مذاکرات مخالفان سوری در ریاض شب گذشته اعلام کرد که سه نفر از نمایندگان مخالفان سوری که در عربستان بسر می برند در مذاکرات حل بحران سوریه در ژنو شرکت می کنند.

المیادین نیز به نقل از هیئت نمایندگان دولت سوریه در ژنو اعلام کرد که گفتگوهای سیاسی باید بدون هر گونه پیش شرط از سوی تمامی طرف ها انجام شود.

هیئت نمایندگان دولت سوریه خطاب به «استفان دیمیستورا» نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه تاکید کرد که اولویت [در حل بحران سوریه] باید مبارزه با تروریسم باشد.

بنا بر گفته منابع آگاه در ژنو، شمار اعضای هر کدام از طرف های مذاکره کننده چه دولت سوریه و چه مخالفان، ۱۵ نفر خواهد بود و این مذاکرات از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 3036845
سمیه خمارباقی

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