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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۵۰

رقیب سیامند رحمان درگذشت

رقیب سیامند رحمان درگذشت

وزنه بردار برزیلی که به تازگی در رقابتهای آزمایشی ریو به مدال طلا رسیده بود، درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جوسیانو فلیپه که به تازگی در رقابتهای آزمایشی ریو موفق شده بود رکورد جدیدی از خود در سطح قاره بر جای بگذارد به دلیل ایست قلبی درگذشت.

وی وزنه بردار دسته به اضافه ۱۰۷ کیلوگرم بود و قرار بود در کنار سیامند رحمان به رقابت بپردازد.

فلیپه در رقابتهای آزمایشی، با بالای سر بردن وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی شانس حضور خود در رقابتهای پارالمپیک ۲۰۱۶ را افزایش داده بود.

وی در زمان مرگش ۴۲ سال سن داشت.

کمیته ملی پارالمپیک برزیل با انتشار بیانیه ای بابت مرگ نابهنگام این وزنه بردار ابراز تاسف کرده است.

سر فیلیپ کریون، رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک نیز پیام تسلیتی را بابت مرگ فلیپه ارسال کرده و آن را حادثه ای تراژیک خوانده است.

کد مطلب 3036847

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