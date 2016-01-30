۷۵درصد از پروژه اسلب تراک ایستگاه راه آهن دامغان اجرایی شد

حمید درباغ عنبران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات اجرای اسلب تراک خطوط دو و سه ایستگاه راه آهن دامغان در فاز اول طی ماه گذشته به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است و در فاز دوم این پروژه بتنیزه سازی خط چهار به طول ۴۸۰ متر با اعتباری بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال در مدت دو ماه اجرایی شد.

وی همچنین گفت: فاز سوم این پروژه هم با هدف افزایش تناژحمل بار، سرعت سیر قطارها با تاکید بر افزایش ایمنی تردد وسائط نقلیه ریلی بزودی آغاز خواهد شد.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) در خاتمه تصریح کرد: با تحقق این مهم ایستگاه راه آهن دامغان اولین ایستگاه برخوردار از اسلب تراک در حوزه استحفاظی این اداره کل خواهد بود.