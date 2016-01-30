به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابویی اردکان در دومین روز از نشست هم اندیشی مناطق ویژه علم و فناوری که در محل دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار شد، گفت: تهیه و ارسال گزارش عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری به مجلس شورای اسلامی ضروری است.

وی افزود: تنها ۴ ماه فرصت داریم تا برنامه استراتژیک سازمان عامل مناطق ویژه را نیز ارائه کنیم؛ برای این موضوع نیازمند دسترسی به گزارش عملکرد هر یک از مناطق هستیم و بنابراین تنها به تعیین روش شناسی تهیه گزارش ها اکتفا خواهیم کرد.

ابویی در مورد نقش کمیته راهبری و تفویض اختیار شورای عالی عتف به این کمیته برای ایجاد تغییر در اساسنامه سازمان عامل مناطق ویژه توضیحاتی ارائه کرد و گفت: همه ما متوجه هستیم که مشکلات در زمینه اجرای اساسنامه فراوان است؛ لذا خواهشمندیم به صورت مجزا مشکلات خود را مطرح کنید تا در کمیته راهبری که در اواخر بهمن ماه تشکیل جلسه خواهد داد، مورد بررسی قرار گیرد و اصلاحات مورد نظر اجرایی شوند.

قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مناطق ویژه علم و فناوری تا اوایل اسفندماه به صورت تفکیک شده مشکلات اجرایی و تجربه های خود را ارائه دهند تا دبیرخانه نیز آن ها را در دسترس کمیته راهبری مناطق ویژه علم و فناوری قرار دهد.

در ادامه مصطفی کاظمی، معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف، به برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارشناسان سازمان های عامل در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اشاره کرد و افزود: به زودی دوره های ۳ ترمه برای آموزش کارشناسان سازمان های عامل برگزار خواهد شد تا با موضوعات خاص مناطق ویژه آشنا شوند و در پیشبرد اهداف سازمان خود موفق تر عمل کنند.

همچنین در این جلسه، هر یک از استان های آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان، بوشهر وخراسان رضوی به ارائه گزارش عملکرد خود در طی سه ماهه اخیر پرداختند. در ادامه این جلسه، خلاصه نقشه راهی که توسط دبیرخانه شورای عالی عتف برای ستاد مناطق ویژه علم و فناوری تهیه شده بود نیز در اختیار نمایندگان و مدیران مناطق استان ها قرار گرفت.