مقابله با «سنبل آبی» در تالاب انزلی نیازمند اعتبار است

حسن خسته بند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کار گروه ساماندهی تالاب انزلی در استان اظهار کرد: جلسات این کار گروه که به صورت یک تا دو هفته يکبار و با حضور معاون عمرانی استانداری و گاهی شخص استاندار تشکیل می شود، در خصوص راه های مقابله با گیاه سنبل آبی و اعتبارات لازم برای این امر تصمیم گیری می کند.

وی افزود: هر چند اقداماتی سطحی توسط کارشناسان محيط زيست و سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه انجام شده اما به دلیل قدرت رشد سریع اين گیاه، اقدامات صورت گرفته موثر نبوده و برای مقابله صد درصدی باید اعتبارات و برنامه های ویژه در نظر گرفته شود.

خسته بند خاطرنشان کرد: خطری که از طریق این گیاه تالاب های استان را تهدید می کند بسیار بیشتر از خطرات ناشی از شیوع آزولا بوده و در صورت مقابله نکردن به موقع با این پدیده، خسارات جبران ناپذیری به بار خواهد آمد.

وی در ادامه از بازگشایی هشت کیلومتر نخست کمربندی انزلی همزمان با دهه فجر خبر داد و گفت: آخرين مرحله هشت کيلومتر اول این کمربندی توسط شهرداری در حال انجام است که موجب اتصال خيابان پيل علی باغ به خيابان باهنر می شود.

نماینده مردم انزلی همچنین از افتتاح عملیات اجرایی بخش دیگری از این کمربندی همزمان با دهه فجر خبر داد.

خسته بند گفت: بخش دوم کمربندی انزلی که موجب اتصال خیابان شیلات تا گيلار بوده تا نوروز ۹۵ آسفالت شده و در صورت تامین اعتبار لازم، تابستان سال آینده به بهره برداری می رسد.