نگرانی از مصرف مواد مخدر توسط دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جعفری از بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها خبرداد و گفت: این پژوهش در ۱۲۰ دانشگاه و بیش از ۲۰۰ خوابگاه دانشجویی انجام شده است.

وی با اشاره به مشکلات و آسیب های اجتماعی در دانشگاه‌ها افزود: مایه خوشبختی است که بر اساس کار پژوهشی معاونت دانشجویی میزان دینداری جوانان و دانشجویان بسیار خوب ارزیابی شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این پژوهش میزان دینداری دانشجویان از نرم جهانی بالاتر بوده و این مایه افتخار است که دانشجویان و جوانان ما از دین فاصله نگرفتند.

جعفری عنوان کرد: یکی از مباحث جدی این آسیب‌ها، موضوع اعتیاد و تنوع مواد مخدر اعم از سنتی و صنعتی در بین دانشجویان است که موجب افزایش نگرانی‌ شده و باید فکری به حال این وضعیت کرد و اقدامات مؤثری انجام داد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان واقعیت را پنهان کرد، ادامه داد: بر اساس این پژوهش دختران دانشجوی ما کمتر دچار آسیب‌های اجتماعی چون مواد مخدر شدند، اما در مجموع این زنگ خطری است که در جامعه به صدا در آمده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به دیگر آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در جلسه مشترک میان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و معاونین دانشجویی وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد، آسیب‌های اجتماعی و فقر اقتصادی که بسیار تأثیرگذار است، مورد بررسی قرار گرفت.